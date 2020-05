Imprese ittiche, arriva il bando per gli investimenti produttivi

Acquacultura: soldi alle imprese ittiche che investono. Il Flag Alto Tirreno Toscano ha aperto il bando relativo agli “investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” misura 2.48 che prevede risorse a favore delle imprese ittiche che operano investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, miglioramenti, ammodernamenti e diversificazioni.

L’intensità massima del contributo pubblico è pari al 50% delle spese ammesse, ma sono consentite anche percentuali aggiuntive/riduttive. Lo rende noto Coldiretti che mette a disposizione delle imprese ittiche i suoi sportelli per informazione ed approfondimenti ma anche per l’espletamento delle pratiche di richiesta.

Per informazioni rivolgiti 0583.341746, www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook