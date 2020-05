Mercato immobiliare in Toscana: la situazione a Lucca e nelle altre province

Quello che stiamo vivendo è senza dubbio, un momento molto particolare. Proprio per questo motivo sono in tanti a guardare con occhio attento quella che è la situazione dei mercati immobiliari, alla ricerca di qualche affare da fare.

Cosa sta accadendo alle case in vendita in Toscana? Per rispondere alla domanda è utile passare il mercato immobiliare toscano sotto la lente di ingrandimento. Dall’analisi emerge in maniera chiara che l’attuale situazione e, in particolare, le quotazioni delle case in vendita nelle singole province dimostrano che il trend dei prezzi vive un momento di stabilità.

Prendendo in considerazione quelli che sono i dati relativi al mese di Marzo 2020, i prezzi medi per la compravendita di una casa in Toscana sono rimasti sostanzialmente simili a quelli del periodo precedente. Dopo anni di rialzi e di ribassi, la situazione del mercato immobiliare toscano sembra essersi, quindi, bilanciata.

Un doppio vantaggio sia per chi vende che per chi acquista casa in questo momento. Ma quali sono le situazioni nelle principali città e relative province? Partendo dalla provincia di Lucca, nel mese di Marzo il prezzo medio per l’acquisto di una casa è stato pari a circa € 2.328 al metro quadro. Su base annua si ha un lieve ribasso dei prezzi, pari all’1,74% in meno.

La città di Lucca è sicuramente tra la più care della provincia, ma se ci si sposta la situazione cambia. I prezzi per l’acquisto di una casa variano da € 1.520 per un appartamento a Capannori a € 815 per l’acquisto di una casa a Camporgiano.

Ricordiamo che i dati riportati, che fanno riferimento allo scorso mese di Marzo, sono una media di quelli attualmente presenti sul mercato. Sarà, tuttavia, possibile fare degli ottimi affari a prezzi più bassi se lo si vuole e sopratutto ci si mette di impegno. I diversi portali immobiliari online con molteplici annunci di case in vendita, come Wikicasa.it , unitamente alle iniziative delle diverse agenzie che permettono di visitare “virtualmente” gli immobili, sono la soluzione ideale per trovare la casa dei propri sogni al prezzo desiderato in questo momento. Questo consiglio vale sia per Lucca e provincia, ma anche per le altre città toscane.

La provincia più cara per l’acquisto di una casa in Toscana si conferma quella di Firenze, mentre Pisa, Pistoia e Arezzo si confermano più accessibili. Il consiglio di cercare l’abitazione più in linea non solo con i propri desideri e le proprie aspettative, ma anche con il budget che si ha a disposizione è sempre valido. In questo modo si potranno fare dei veri affari e sarà finalmente possibile realizzare il sogno di molti: acquistare una casa.