Coronavirus, riaperti negozi di bici e servizi di toelettatura

È stato aggiornato l’elenco delle attività la cui riapertura è consentita. “Un decreto del ministero dello sviluppo economico – comunica la Cna di Lucca – integra gli allegati all’ultimo provvedimento del presidente del consiglio, aggiungendo, per ciò che riguarda gli esercizi commerciali e il settore dei servizi, queste voci: commercio al dettaglio di natanti e accessori, commercio al dettaglio di biciclette e accessori, servizi di toelettatura degli animali da compagnia”.

Sul fronte delle attività produttive, possono tornare al lavoro quelle di noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (codice Ateco 77,12), di noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali (77,3), nonché di restauro e conservazione dei beni culturali.

I toelettatori, come è noto, erano stati autorizzati a ripartire nella Toscana il 4 maggio, in base a un’ordinanza della Regione emanata su sollecitazione della organizzazione degli artigiani. Anche i restauratori di beni culturali hanno ripreso a lavorare dopo che Cna artistico aveva contestato l’attribuzione di un elevato indice di rischio ad attività che invece si svolgono in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento fisico.