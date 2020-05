Spera (Conflavoro): “Riaperture, ma a quali condizioni?”

Riaperture di bar e ristoranti, i dubbi del presidente del commercio e turismo di Conflavoro, Martino Spera.

“Dietro all’apertura di ogni attività – dice – ci sono programmazione, organizzazione che necessitano di tempo. Sarebbe opportuno sapere al più presto le linee guida e a quali condizioni. Il mercato, poi, sicuramente non è come quello prima del Covid 19 (che già era difficile e in crisi), ma lento e pieno di misure restrittive“.

“Gli aiuti e le tutele – dice ancora – fino a qui sono state poche. Bisogna continuare ad intervenire sui costi fissi delle aziende abbassandoli. Incassi sicuramente più bassi, infatti, necessitano di costi fissi più bassi“.