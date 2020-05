Mara Meo per l’ospedale San Luca: raccolti e donati 1500 euro

In questo periodo di forte emergenza e di importanti necessità a cui far fronte, la comunità lucchese tutta si è sentita in dovere di dare una mano e sostenere le realtà che hanno assistito ogni giorno i malati combattendo in prima linea la lotta al Covid-19. Tra le molte iniziative è giunta al termine anche quella portata avanti dal Gruppo Mara Meo dal 4 aprile al 4 maggio che, grazie anche al contributo delle persone che hanno scelto il servizio di consegna a domicilio, ha potuto raccogliere un’ importante cifra, pari a 1500 euro, che è stata devoluta all’ospedale San Luca per l’acquisto di materiale e strumenti necessari.

Un modo diretto e concreto per ringraziare la struttura e gli operatori che si sono prodigati in questi mesi per proteggere la salute di tutti, mettendo spesso a repentaglio la loro stessa incolumità. Mara Meo Srl, spesso in prima linea in progetti di solidarietà, è quindi felice della riuscita di questa campagna e ringrazia, oltre che l’ospedale, tutti i lucchesi che in questo periodo complesso e pesante hanno comunque deciso di concedersi qualche piccola pausa di normalità con i suoi prodotti.

I servizi di delivery e di asporto resteranno naturalmente attivi tutti i giorni (12-15 da lunedì a venerdì e 18-22 tutte le sere), per tutti gli affezionati clienti che in questi mesi hanno dimostrato di non voler rinunciare, anche in periodi difficili di quarantena, alla gioia di gustare i propri piatti preferiti.