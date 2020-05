Che cosa sono i codici sconto Feltrinelli?

Quando si parla di codici sconto per Feltrinelli si fa riferimento a un sistema che permette di risparmiare sui propri acquisti su lafeltrinelli.it, come ad esempio sconti sui libri. I codici sconto si presentano sotto forma di stringhe alfanumeriche, ovvero composte da numeri e lettere, che una volta applicate agli acquisti danno diritto ad uno sconto. Questo sconto può essere di vari tipi: esistono infatti sconti in percentuale, generalmente dal 10% al 70%, sconti cumulativi, che consentono di acquistare ad esempio 3 prodotti al prezzo di 2, oppure ancora sconti che riguardano la spedizione, come nel caso delle spese di consegna gratuite.

I codici di solito sono accompagnati da una scadenza, un termine massimo di validità dello sconto, e fatta eccezione per alcuni casi, come durante il periodo dei saldi o in occasione di promozioni come il Black Friday, possono essere combinati tra loro. Questo significa che grazie ad un codice sconto è sia possibile risparmiare sul totale degli acquisti che, per esempio, ottenere le spese di spedizione o di reso gratuite. Per assicurarsi della possibilità di utilizzare più codici sconto è sufficiente dare un’occhiata ai termini e condizioni presenti sul sito di Feltrinelli.

Dove trovare i codici sconto Feltrinelli

Una delle domande che spesso gli utenti si pongono riguarda dove trovare i codici sconto per Feltrinelli. Per ottenere questi buoni sconto si possono utilizzare diversi metodi, ma i più comuni sono la consultazione del sito Feltrinelli, la consultazione delle pagine social dell’azienda e l’iscrizione alla newsletter.

Il sito ufficiale di Feltrinelli è senza dubbio il primo luogo in cui è possibile raccogliere informazioni relative alle offerte e alle promozioni in corso. In linea di massima le promozioni vengono segnalate in home page o all’interno delle diverse categorie di libri e riguardano principalmente i grandi classici della letteratura oppure le nuove uscite; in home page si trovano anche informazioni riguardanti i saldi e le offerte del Black Friday o del Cyber Monday.

Il secondo metodo è consultare un sito di codici sconto, nella sezione dedicata ai codici sconto Feltrinelli infatti potrete trovare numerose offerte e sconti attualmente funzionati, questo ci farà risparmiare moltissimo tempo nella ricerca. Controllate sempre i termini e validità dei codici sconto in quanto molte volte non sono applicabili a prodotti già scontati.

Il terzo metodo per trovare dei codici sconto Feltrinelli consiste nel consultare periodicamente le pagine social dell’azienda, come nel caso della pagina Facebook. Feltrinelli infatti, oltre ai post che informazioni di eventuali promozioni e sconti in corso, inserisce dei codici sconto riservati a chi segue la pagina.

Ultimo, ma non per importanza, è il metodo della newsletter, grazie al quale è possibile ricevere aggiornamenti e sconti direttamente al proprio indirizzo e-mail. Iscriversi alla newsletter di Feltrinelli è molto semplice: è sufficiente effettuare la registrazione al sito e fornire un indirizzo e-mail valido.

Tipi di codice sconto Feltrinelli

Il modo migliore per capire come funziona effettivamente un codice sconto Feltrinelli è sceglierne uno in particolare. Un esempio di voucher di sconto può essere quello che ti permette di risparmiare il 15% acquistando libri e film che hanno come tema centrale la città di New York. Per utilizzare questo tipo di codice sconto non devi far altro che esplorare l’ampio catalogo di prodotti di Feltrinelli e trovare uno o più libri o film dedicati alla Grande Mela: puoi quindi inserire nel carello delle guide di viaggio per andare alla scoperta della città americana, scegliere un film che ti ha appassionato particolarmente come Autumn in New York o C’era una volta a New York, oppure ancora trovare un libro che ha scelto la suddetta città come ambientazione per la propria storia. Una volta trovati i prodotti necessari tutto quello che devi fare è inserire il codice, se in forma di stringa alfanumerica, oppure aspettare che sia il carello ad applicare automaticamente l’offerta.

Come usare i codici sconto Feltrinelli

Ma come applicare nel concreto un codice sconto per Feltrinelli? La prima cosa da fare è ultimare gli acquisti sul sito, siano essi prodotti fisici oppure download virtuali come nel caso degli e-book. Facendo click sull’icona del carrello in alto a destra della pagina è quindi possibile visualizzare il riepilogo dell’ordine e, eventualmente, aggiungere o togliere dei prodotti. Prima di procedere con la scelta del metodo di pagamento e l’inserimento dell’indirizzo e dei dati di spedizione è possibile applicare il codice sconto scelto in precedenza. Questo codice va inserito all’interno dell’apposito box nella pagina del carrello indicato dalla dicitura “Possiedi un codice sconto?”. Il codice può essere sia incollato con un semplice click del mouse che digitato manualmente; dopo averlo inserito è dunque arrivato il momento di cliccare sul pulsante “Inserisci” e visualizzare lo sconto applicato sul totale. Nel caso in cui il codice non dovesse risultare valido è necessario invece controllarne validità e termini di utilizzo.