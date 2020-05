Cinquant’anni dallo statuto dei lavoratori, il ricordo della Fondazione Giuseppe Pera

Cinquant’anni fa, il 20 maggio 1970, succedeva un fatto storico per l’Italia del secondo dopoguerra: quel giorno, infatti, fu approvato lo Statuto dei diritti dei lavoratori. A ricordarlo è la fondazione Giuseppe Pera.

“Una svolta per il diritto del lavoro del nostro paese – si ricorda in una nota – che operò su più piani, integrati tra loro: quello dei diritti dei singoli lavoratori e quello delle relazioni sindacali. Per la prima volta vennero riconosciuti e garantiti diritti fondamentali a tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro: la libertà di opinione, la tutela della dignità della persona come limite al potere di vigilanza, alle visite personali, al controllo a distanza, ma anche le regole per il corretto esercizio del potere disciplinare, il divieto di atti discriminatori e di sindacati di comodo. Ma non è tutto: accanto alle norme di tutela dei singoli, infatti, lo Statuto introdusse la disciplina “promozionale” alla presenza dei sindacati in azienda, attraverso le rappresentanze sindacali e il riconoscimento dei diritti sindacali. E, tra le altre norme importanti, anche la garanzia dell’estensione delle condizioni della contrattazione collettiva negli appalti pubblici”.

“Molto tempo è passato – dice la Fondazione – dagli anni delle grandi riforme del lavoro, della contestazione, da quell’esperienza di unità sindacale. Sono intervenuti mutamenti sociali, culturali ed economici, il mondo della produzione e il mercato del lavoro sono profondamente cambiati. Si discute oggi della necessità di un nuovo Statuto e molte norme della legge del 1970 sono state cambiate dalle riforme di questo ultimo periodo: così l’articolo 18 che aveva introdotto la tutela reintegratoria nei confronti del licenziamento illegittimo, modificato prima dalla legge Fornero e poi dal Jobs Act, riforma quest’ultima che ha inciso anche sulla disciplina dei controlli a distanza e delle mansioni”.

” Sul piano sindacale – prosegue la Fondazione – è sempre più condivisa la necessità di regole legislative in grado di affrontare la complessità e la frammentarietà che hanno investito le relazioni industriali negli ultimi anni (si pensi al proliferare dei contratti collettivi di lavoro – nel 2017 nell’archivio del Cnel ne risultavano 868, al moltiplicarsi della contrattazione separata, alle problematiche applicative in materia di rappresentanze sindacali)”.

A tutti questi temi la Fondazione Giuseppe Pera, nata per tramandare e attualizzare il pensiero e il lavoro di uno dei padri del giuslavorismo italiano di età repubblicana, Giuseppe Pera, e portare nella discussione presente contributi, elementi e occasioni di approfondimento – a livello nazionale e internazionale – per cittadini e professionisti, ha dedicato in questi anni molte occasioni di confronto: il dibattito tra i segretari delle tre confederazioni a conclusione del convegno internazionale I sindacati e la legge nel 2016, la tavola rotonda Il lavoro e la fabbrica, conclusiva del convegno a dieci anni dalla scomparsa del professor Pera nel 2017, il corso di alta formazione dedicato al diritto sindacale nel 2019.

“D’altra parte Giuseppe Pera – spiega la fondazione a suo nome – ha dedicato sempre grande attenzione nei suoi studi al diritto sindacale e parlare oggi di statuto dei lavoratori significa parlare anche del suo costante impegno: a partire dalla tesi di laurea del 1952 con la professoressa Luisa Riva Sanseverino dedicata al sindacalismo operaio, che fu poi oggetto del suo primo saggio edito sempre nel 1952, e poi di importanti opere: nel 1960 Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, nel 1969 Serrata e diritto di sciopero, nel 1972 il commentario dello statuto dei lavoratori, un’iniziativa, quest’ultima, condivisa con la professoressa Cecilia Assanti”:

“Anche nelle sue lezioni universitarie Giuseppe Pera – ricorda la fondazione – invitava gli studenti a non perdere di vista la dinamica concreta delle relazioni sindacali: quell’andare al cuore del problema, caratteristica del suo metodo di lavoro e di studio. Era sempre presente in lui la convinzione, che richiamava costantemente il pensiero di Luigi Einaudi, che la libera contrapposizione degli interessi autorganizzati sia nella logica stessa del lavoro. La Fondazione Giuseppe Pera, in occasione di questo anniversario, reso ancora più significativo per cadere in un periodo in cui tutte le parti sociali sono chiamate ad una rinnovata responsabilità, conferma l’impegno a promuovere iniziative attente al futuro, alle nuove esigenze di protezione dei lavoratori mantenendo fermo l’insegnamento di Giuseppe Pera, la sua attenzione alle implicazioni economiche e sociali del diritto del lavoro e la sua ferma fiducia nel libero confronto”.

“Una fiducia che, vogliamo ricordare proprio oggi – conclude la nota – Giuseppe Pera confermò essere la stella polare del suo lavoro anche in occasione della stesura del Commentario breve allo statuto dei lavoratori. Scriveva nel 1971 alla collega Assanti, che aveva posizioni diverse dalle sue: “È bene che nel libro risultino impostazioni cordialmente divergenti, soprattutto perché va in mano agli studenti e io voglio che gli studenti sappiano che tutto è opinabile””.