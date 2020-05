Confcommercio, on line i corsi di giugno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

So.Ge.Se.Ter.Cat, agenzia formativa di Confcommercio imprese per l’Italia Province di Lucca e Massa Carrara, nel mese di giugno darà il via a corsi legati al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgeranno in modalità di didattica a distanza ovvero sia in versione on line.

Nello specifico si tratta di corsi Rspp (i primi due moduli); formazione lavoratori e relativi aggiornamenti; aggiornamento Rls. Le date dei corsi sono quelle del 3, 5, 9, 12 giugno, nella fascia oraria dalle 14 alle 16.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare lo 0583.473131