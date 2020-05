Roberto Giannelli presidente onorario Fib

Dopo aver guidato Fib per anni da presidente ed aver lasciato a Massimo Speroni, neoeletto il compito di traghettare la Federazione italiana barman verso la ripartenza in queste settimane davvero complesse, Roberto Giannelli è stato nominato presidente onorario Fib.

“Con sentimento ed emozione esprimo a Massimo Speroni, al consiglio direttivo e a tutti i colleghi la mia più sincera gratitudine per il privilegio che mi avete conferito con l’investitura di presidente onorario Fib – queste le prime parole di Roberto Giannelli – sono commosso per la considerazione che mi avete riservato e auguro a tutti voi i migliori auspici per un’intesa di comune collaborazione nel consolidamento del prestigio e della professionalità che da sempre distingue la Fib”.

“Esprimo in modo particolare le mie più sincere congratulazioni alla formazione del nuovo gruppo del consiglio direttivo – conclude Giannelli – persone di cui ho grande stima per la loro consapevolezza e determinazione nel prospettare il futuro della Federazione. Sono particolarmente felice di sapere che lascio la guida ad un gruppo con forte volontà di costruire il futuro dell’associazione, un gruppo a cui non farà mai mancare il mio appoggio ed il mio contributo”.