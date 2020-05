Bitcoin Revolution, come funziona e a cosa serve

Imbattersi sul sito di Bitcoin Revolution sembra essere una vera fortuna per gli aspiranti trader che hanno voglia di guadagnare attraverso i propri investimenti. Tuttavia, dietro le promesse che si possono leggere in home page, la realtà dei fatti è molto diversa. Insomma, non esiste alcuna assicurazione che ci si possa trasformare nel giro di pochi mesi in milionari, a differenza di quel che viene millantato. Sul web sembrano esserci solo recensioni negative, mentre il sito di Bitcoin Revolution propone i volti e i nomi di personaggi famosi che, però, non hanno mai avuto nulla a che vedere con questa piattaforma.

La recensione di Bitcoin Revolution

Sin dalla pagina di apertura del sito si può intuire che c’è qualcosa che non va: per esempio si fa riferimento al fatto che le persone stanno diventando ricche con i bitcoin. Il che è vero, ovviamente, ma questo non c’entra niente con Bitcoin Revolution. La promessa di riuscire a far diventare milionario chi si iscrive e apre un conto, poi, non è che una gigantesca illusione. Va detto che né le norme nazionali né quelle internazionali permettono a un servizio di questo tipo di rimanere online.

I testimonial fittizi

Anche se non si vuol dare ascolto a tutti questi campanelli d’allarme, poi, basta osservare le testimonianze che vengono riportate per riconoscere che si tratta di falsità. Insomma, il mercato del bitcoin rischia di attirare tanti sprovveduti, o semplicemente persone che hanno poca dimestichezza con questo settore e che rischiano di farsi abbindolare da un sistema come Bitcoin Revolution. Tale piattaforma, per altro, non viene pubblicizzata solo agli investitori italiani, ma anche a quelli spagnoli, a quelli inglesi, e così via. Insomma, una truffa su scala globale.

Le alternative a Bitcoin Revolution

Quello di Bitcoin Revolution è di sicuro uno dei siti da mettere in lista nera, visto che non ci si può fidare delle sue promesse. Se proprio ci si vuole cimentare in investimenti nel settore delle criptovalute conviene puntare su piattaforme di trading molto più sicure e attendibili, o magari puntare sul copy trading. Questa è una pratica consigliata a tutti coloro che stanno muovendo i primi passi in questo settore e hanno paura di sbagliare: permette di replicare le operazioni dei trader più bravi, ovviamente con il loro permesso.

Bitcoin Revolution non funziona

Ciò che si può affermare senza che si corra il rischio di essere smentiti è che Bitcoin Revolution non funziona. Nessun utente, infatti, è stato in grado di conseguire i risultati auspicati. Ecco perché non conviene aprire un conto su questa piattaforma e neppure depositare i 250 dollari che sono richiesti per il versamento minimo iniziale. In effetti, se ci si mette in cerca su Google di informazioni relative a Bitcoin Revolution ci si ritrova sommersi di pareri negativi e commenti che hanno ben poco di lusinghiero. Nel corso degli ultimi anni non sono mancati gli investitori che sono stati bravi e si sono arricchiti con i bitcoin, ma di sicuro per riuscirci non si sono serviti di Bitcoin Revolution.

Diventare ricchi con i bitcoin

È inevitabile fidarsi poco di Bitcoin Revolution se si presta attenzione a ciò che promette: come potrebbe esistere un meccanismo in grado di assicurare guadagni molto elevati nel giro di poco tempo? Piuttosto conviene provare a comprendere in che modo hanno agito coloro che sono diventati realmente milionari grazie ai bitcoin: quelli che li hanno comprati prima del boom delle criptovalute, quando il loro prezzo era molto basso, e quelli che approfittano delle loro oscillazioni di prezzo per fare soldi attraverso il trading online.