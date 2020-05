Protocolli per la sicurezza, ecco le scadenze per le imprese

Tutte le aziende, con o senza dipendenti, ditte individuali con o senza collaboratori, snc, srl, sas ecc., debbono inviare alla Regione Toscana, entro il 31 maggio prossimo il format del protocollo di sicurezza anticontagio che altro non è che una sintesi di ciò che le aziende hanno messo in atto per prevenire la diffusione del covid-19.

Tale termine vale per le imprese che non hanno mai interrotto lo svolgimento della loro attività, mentre le altre devono inviarlo entro 30 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Ad esempio parrucchieri ed estetiste che hanno ripreso l’attività il 18 maggio u.s. dovranno farlo entro il 16 giugno prossimo.

Chi ha ripreso l’attività il 4 maggio dovrà inviare il protocollo alla Regione Toscana entro il 2 giugno e così via.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione per chiarimenti informazioni e per il servizio di compilazione ed inoltro per coloro che lo desiderino.