Broker trading: a cosa servono e quali sono quelli più rinomati

Se sei interessato al mondo del trading online, fra le varie letture, articoli e corsi avrai sentito più volte nominare la parola “broker”. Il significato è duplice e per questo, talvolta, relativamente ad esso c’è un po’ di confusione. La definizione più tradizionale di broker fa riferimento ad una persona che appunto di professione fa il broker finanziario. Questa figura è l’intermediario fra il cliente ed i mercati che offrono prodotti finanziari.

È chiaro che nel ricoprire questo ruolo ha i suoi interessi economici ed è per questo motivo che è indispensabile che questa persona sia di fiducia, esperta, professionale. Soprattutto quando si tratta di gestire denaro, anche alte somme, non proprie, infatti, è indispensabile sangue freddo e serietà che non tutti, purtroppo, sono in grado di mantenere. Queste figure di solito ricoprono un ruolo nella compravendita azionaria fatta alla “vecchia maniera” cioè in Borsa o in istituti bancari.

La definizione di broker quando si parla di trading online, ha di fatto un altro riferimento. I broker in questo caso sono delle piattaforme online che costituiscono il “campo da gioco” o per alcuni il “campo di battaglia” per l’attività di trading e forex. È questo il tipo di “broker” che deve interessarti se vuoi fare trading online, vediamo come funziona e quali sono le sue peculiarità.

Broker per il trading online

La compravendita azionaria è stata per molto tempo un’attività per pochi. Non solo perché richiedeva investimenti cospicui, ma anche perché di fatto non si trattava di un genere di compravendita semplice. Da quando però c’è il trading online l’investimento sui mercati finanziari è di certo molto più semplice ed accessibile. Il budget è a discrezione del singolo e a disposizione c’è uno strumento straordinario con il quale investire è facile e sicuro: il broker.

Con questo strumenti offerto dal web, fare trading online è possibile per tutti coloro che hanno voglia di impegnarsi e di formarsi sulla materia. Non è facile, certo, perché è un’attività che richiede doti personali come pazienza, determinazione, autocontrollo, forza di volontà, ma anche voglia di studiare e tenersi aggiornati su siti specializzati del settore. Grazie al broker anche i meno esperti possono ridurre al minimo i rischi di investimenti errati.

Alle spalle di queste piattaforme ci sono strumenti innovativi e ovviamente delle persone esperte, dei broker professionisti che sapranno consigliare e dare aiuto a chi ne ha necessità. È chiaro che, in ogni caso, il broker non è uno strumento magico ed infallibile, molto dipende dalle scelte dell’investitore e dal suo fiuto per l’affare.

Come funzionano le piattaforme di broker?

Partiamo subito dicendo che non tutte le piattaforme di broker sono uguali: ce ne sono di buone, di meno buone e di quelle che vanno evitate perché truffe. Il modo migliore per non incappare nelle ultime due categorie è di certo quello di scegliere di affidarsi solo a nomi rinomati. Anche nel panorama dei buoni broker ci sono molte differenze: ci sono quelli che trattano determinati tipi d’investimento ed altri che ne trattano altri, cambiano le condizioni (anche se di poco) e gli accordi con l’investitore.

Quello che i buoni broker hanno in comune è di certo il fatto di essere seri ed affidabili e di fornire un servizio molto completo e articolato a chi si impegna in questo tipo di attività. Uno strumento eccezionale, benché da qualcuno ancora poco compreso, è per esempio il trading in versione demo. Con un portafogli virtuale è possibile esercitarsi e investire senza in realtà perdere nulla in caso di investimenti errati. Chiaramente non si guadagna nemmeno, ma si impara, che forse è un guadagno ancora migliore. Corsi di formazione, guide e l’assistenza di broker professionisti completano il quadro di un broker per trading online perfetto.

Quali sono i migliori broker sul web?

Investous: Le opinioni su Investous che si possono leggere sul web sono tutte positive perché è di certo uno dei migliori broker che ci siano. I suoi corsi di formazione gratuiti sono di ottima qualità

EToro: Questo broker storico spicca per il social trading, la possibilità quindi di entrare in una rete di persone con gli stessi interessi e obiettivi con la quale confrontarsi, interagire ma soprattutto dai quali copiare le strategie e gli investimenti.

Plus500: Questo broker si distingue per non avere commissioni e spese fisse e per consentire di investire in diversi asset e di provare la versione demo virtuale.

AVAtrade: Specifico per il forex questo broker offre webinar ed ebook eccellenti. Per gli investimenti è conveniente ed affidabile e concede spesso bonus allettanti, specie all’inizio.