Credito alle imprese, protocollo tra la lucchese Euroansa e Confartigianato Sicilia

Euroansa, società di mediazione del credito di Lucca leader in Italia, e Confartigianato Sicilia firmano un protocollo d’intesa per dare risposte sempre più efficaci alle famiglie degli associati, in termini di mediazione creditizia.

Grazie a questo accordo, Euroansa, presente in Sicilia con 10 agenzie e 30 collaboratori, offrirà assistenza agli associati di Confartigianato Sicilia nella mediazione bancaria, dall’accensione di mutui alla cessione del quinto

Ansano Cecchini, presidente e amministratore delegato di Euroansa, dichiara: “Questo accordo è stato possibile anche grazie alla professionalità sul territorio dei nostri collaboratori, che è il frutto dell’operato trasparente del nostro collaboratore Roberto Cappanera. L’affiancarsi di due brand come Confartigianato Sicilia ed Euroansa è per tutti noi un’opportunità commerciale importante. Stare vicini alle famiglie e pianificare il loro futuro è una vera e propria missione”.

Spesso si ha la necessità di essere ben indirizzati verso i prodotti bancari più consoni alle proprie esigenze e capita anche di non sapere scegliere l’istituto bancario maggiormente indicato. Con Euroansa questo dilemma è più che superato, perché i collaboratori della società dislocati in tutto il territorio siciliano saranno in grado di indirizzare le famiglie nei giusti canali. Evitando code e appuntamenti in banca, gestendo tutto da remoto con il caricamento diretto sulle piattaforme bancarie e, nel caso dei mutui ad esempio, richiedendo la presenza del cliente soltanto nel momento dalla firma dal notaio. Euroansa si occupa di ogni processo, dall’istruttoria all’erogazione.

Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Sicilia, lo definisce un “partenariato di eccellenza”. “Confartigianato ha nel proprio Dna un’attenzione particolare per le famiglie e le persone – dice Pezzati –, considera la persona e le sue relazioni un elemento fondamentale della propria identità ed esistenza e, conseguentemente, opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità e il valore. Ogni giorno ci impegniamo per stare al fianco dei nostri associati. Siamo ancora più soddisfatti quando riusciamo ad aiutare i nostri iscritti sotto ogni profilo, non soltanto dal punto di vista imprenditoriale”.