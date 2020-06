Decreto liquidità, da Unicredit oltre un miliardo di euro alle aziende

UniCredit ha erogato più di un miliardo di euro a circa 47mila aziende italiane che hanno presentato le richieste per un finanziamento fino a 25mila euro con garanzia dello stato, sulla base del decreto liquidità.

La banca ha infatti rafforzato e accelerato il processo per i finanziamenti richiesti, anticipando l’erogazione in attesa di ricevere la garanzia da parte del fondo centrale.

Remo Taricani, Co-Ceo Commercial banking Italy di Unicredit ha commentato: “C’è stato un notevole interesse verso questi finanziamenti. Questo risultato conferma l’impegno di UniCredit per sostenere le imprese italiane in questa fase così complessa. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi per lo sforzo profuso nell’assistere i nostri clienti ogni giorno”.