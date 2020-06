Innovazioni nel mondo dei giochi online

Il gioco online sta sicuramente avendo un trend in netta ascesa: la varietà di giochi disponibili in rete è diventata ricca e dinamica, adatta a tutte le esigenze delle più diversi tipologie di giocatori. Titoli di ogni tipo si susseguono e milioni di persone nel nostro Paese si appassionano sempre più. E questo 2020 promette davvero bene, sia per gli appassionati più esigenti che per coloro i quali desiderano solo avere qualche piccolo ritaglio di svago, utile, durante la giornata, per “staccare” la mente dalle incombenze più o meno stressanti.

Vediamo quindi, nel dettaglio, cosa possiamo ragionevolmente aspettarci a partire da quest’anno dal comparto del gaming online!

REALTA’ VIRTUALE E REALTA’ AUMENTATA

In principio fu Pokemon Go: andavamo tutti alla ricerca dei Pokemon per le strade della nostra città, sperando che non fossero già stati acchiappati da qualche altro giocatore. La bellezza di questo gioco, basato sul celebre manga giapponese re di tutti i festival di appassionati , stava proprio nella realtà aumentata: grazie allo schermo del nostro smartphone potevamo vedere la realtà, inquadrata come fosse una fotografia, ma, all’interno di essa, comparivano i piccoli personaggi del celebre cartone animato. Il confine tra reale e digitale si farà sempre più sottile: ci muoveremo nel mondo reale per ottenere vantaggi in quello digitale.

IL CASINO’ LIVE COME NON LO AVETE MAI VISTO

Se non avete mai provato momenti di puro divertimento sui casinò live, questo potrebbe essere il momento di testarli: si tratta di rendere l’esperienza del casinò online via via sempre più immersiva, offrendo al giocatore l’esperienza di un vero casinò. In che modo? Grazie a veri croupier, ad esempio, pronti a distribuire le carte (o a far girare la pallina sulla roulette) sotto l’occhio vigile di telecamere ad alta risoluzione, così da non perderci il minimo movimento e la più piccola esperienza di gioco possibile entro le mura di casa nostra. Un gioco che avviene dal vivo, quindi, lontano da noi, però accessibile in modalità live attraverso lo schermo del nostro smartphone ovunque noi siamo.

Non solo: pensate che i migliori operatori di casinò online possono mettere a vostra disposizione i giochi più conosciuti in questo ambito. Avete mai pensato di poter giocare alla famosa slot Gallina online ? Trovare le uova d’oro sarà possibile anche da casa vostra, provare per credere.

UNA GEOLOCALIZZAZIONE MAI VISTA PRIMA

Il sistema di geolocalizzazione dei nostri device sta facendo passi da gigante, supportato da connessioni in rete decisamente veloci disposte molto spesso agli agoli delle nostre città; in questo modo sarà per noi sempre più facile l’accesso a centinaia di titoli che sfruttano la geolocalizzazione come punto focale del loro processo. L’attesa è finita, il gioco sta per invadere la realtà di tutti i giorni.

I PASSI AVANTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Se avete avuto modo di giocare ad alcune nuove uscite nel comparto gaming, forse vi sarete accorti di come i personaggi dei vari giochi riescano a interagire con voi in modi davvero impensabili: un realismo mai visto prima, reazioni complesse, decisamente “umane”, e realistiche oltre ogni dire. Questi sono i passi avanti degli sviluppatori nel campo dell’intelligenza artificiale, che ancora molto avrà da offrirci in 2020.

Come avete visto le novità saranno molte e via via sempre più coinvolgenti: restiamo connessi per non perderci nemmeno un’oncia di divertimento!