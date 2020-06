Mercati, Cna Lucca chiede di riattivare il meccanismo della spunta

Mercati, Cna chiede di riattivare il meccanismo della ‘spunta’.

“La spunta – spiega Cna – è quel procedimento attraverso il quale, all’inizio di ogni mercato, i commercianti che non hanno il posto assegnato possono vedersi aggiudicati i posti restati liberi nella giornata. Una delle numerose attività che il Covid 19 ha visto sospendere e che, ad oggi, non è ancora ripresa. E che la Cna chiede al Comune di Lucca che venga ripresa al più presto”.

“La spunta è stata sospesa per evitare assembramenti – spiega Daniele Michelini, portavoce Cna commercio aree pubbliche – ma adesso ci sono le condizioni per la sua riattivazione in piena sicurezza. Molti operatori che non hanno la concessione, infatti, vivono spesso o in larga parte di posteggi assegnati alla spunta e non possiamo permettere che, dopo essere rimasti per mesi senza lavorare, si ritrovino ancora oggi a casa senza poter riprendere il proprio lavoro“.

Secondo Cna si rischia la crisi sociale di una grande parte del settore. “Per tutti quanti noi della categoria – dice ancora Michelini – chiederemo ai Comuni la soppressione del pagamento del suolo pubblico o un abbattimento consistente dello stesso per tutto l’anno in corso, per permettere alla categoria di rimettersi da mesi di inattività forzata”.