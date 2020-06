Bollette “gonfiate”, Federconsumatori a disposizione

Federconsumatori accoglie positivamente la notizia della sanzione di 2,8 milioni di euro che l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato ad Enegan per presunte pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. La sanzione, secondo l’autorità, sarebbe dovuta alla fatturazione di diverse voci di costo e penali per recesso non dovute dagli utenti, nonché per l’omissione di informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri.

“In caso di recesso contrattuale – come si legge nel provvedimento dell’Autorità – ha addebitato agli utenti oneri a titolo di recupero dei costi di attivazione che rappresentavano, viceversa, delle penali per l’uscita dal contratto, che la società stornava in fattura solo a seguito dei reiterati reclami della clientela. La società, inoltre, ha proceduto ad addebitare agli utenti ulteriori oneri erroneamente determinati (oneri amministrativi), o non previsti dai contratti sottoscritti dagli stessi (oneri perequativi), oppure in contrasto con la disciplina vigente (oneri postali)”.

Inoltre, sempre secondo quanto accertato dall’Agcm, il gestore in questione ha modificato unilateralmente le condizioni economiche dei contratti, senza inviare una comunicazione preventiva agli utenti, impedendo loro di recedere senza penali dal contratto di fornitura, in caso di mancata accettazione delle variazioni economiche.

La pratica commerciale scorretta è stata posta in essere dal gestore per un periodo di tempo prolungato, a partire dal secondo semestre 2016 e ad oggi Enegan dovrebbe aver corretto le distorsioni nella propria politica di fatturazione per superare le criticità evidenziate dall’Autorità.

Invitiamo tutti gli utenti interessati ad effettuare le verifiche del caso ed accertare che, nelle proprie fatture, non siano stati addebitati costi impropri ed illegittimi. Per maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi alla Federconsumatori Lucca (Tel. 0583/44151-centralino), oppure 0583/44.15.73; e-mail: federconsumatorilucca@gmail.com