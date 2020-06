La Rai assume 80 impiegati e operai come tecnici di produzione

La Rai Radiotelevisione Italiana, società del servizio pubblico radiotelevisivo ed una delle più grandi aziende di comunicazione, assumerà 80 impiegati e operai, in qualità di tecnici della produzione.

I candidati, ai quali è richiesto il possesso del diploma, dovranno occuparsi della realizzazione, installazione e manutenzione di tutti gli impianti e di tutte le apparecchiature; della regolazione di apparati e del montaggio dei prodotti operando direttamente alla realizzazione di produzioni radio televisive; della collaborazione, in fase di impostazione dei programmi, sulla scelta e sull’impiego dei mezzi, anche per gli aspetti artistici delle produzioni stesse; di provvedere all’esercizio tecnico della trasmissione, svolgendo tutte le attività strumentali che si rendano necessarie sia in interno che in esterno; di provvedere a tutte le operazioni relative alla realizzazione e messa in onda di produzioni televisive o di produzioni radiofoniche; di effettuare la messa a punto delle telecamere ed il loro posizionamento etc.

Le risorse individuate saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’azienda, nella sede regionale aziendale prescelta dal candidato e indicata nella domanda di partecipazione.

La selezione sarà effettuata tramite due fasi… continua a leggere