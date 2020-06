Formetica, i corsi riprendono in presenza

Riprendono finalmente anche in presenza i corsi di formazione organizzati da Formetica: sono tipologie diversificate, per tipo di utenza e durata, e che l’agenzia formativa ha progettato ed organizzato spesso in partnership con altri soggetti, scuole e imprese.

La regione Toscana finanzia gli interventi, riconoscendo nella formazione un asset fondamentale di qualificazione e riqualificazione capace di aprire opportunità di impiego appaganti per lavoratori e imprese. Proprio per questo motivo, e nei limiti previsti da norme e protocolli, Formetica ha continuato ad erogare formazione anche con la formula “a distanza”, e nei tre mesi del lockdown ha impartito lezioni a 155 iscritti a 12 corsi, per un totale di un numero di ore pari a 1095.

Il lento ritorno alla normalità consente adesso di pensare a corsi di maggior articolazione, e magari a quelli che si dovranno completare con un periodo di pratico apprendimento: ecco che si stanno riaprendo le iscrizioni a percorsi che inizieranno a breve (per saldatori, per macchinari, per fabbricazione e trasformazione della pasta/carta e del cartone) mentre ci si prepara ad altri che partiranno nei prossimi mesi.

Fra questi, oltre a profili generali e comunque richiesti dal mondo produttivo (per informatici, per progettisti di software e analisti di sistemi informatici, per montatori manutentori, operatori della grafica, di impiantisti) alcuni corsi sono fortemente indirizzati a rispondere alle esigenze dell’industria locale (come i moduli rivolti al settore delle calzature e alla nautica). L’offerta formativa è ampia e qualificata, e cade in un momento della vita del Paese e del territorio in cui le difficoltà sono evidenti.

“Mai come adesso la formazione è strategica – dice la delegata all’education di Confindustria Toscana nord, Cristiana Pasquinelli – lo è per chi investe in se stesso, arricchendo il proprio bagaglio di professionalità e competenza e lo è per le aziende, che devono usare ogni arma a loro disposizione per uscire da una situazione di profonda difficoltà, o comunque di riorganizzazione operativa. Nulla è più come prima, e ne dobbiamo tenere conto. Il calendario articolato e ricco di proposte che Formetica ha stilato va letto nell’ottica della vera ripartenza, a cui l’agenzia formativa di Ctn offre supporto e capacità progettuale congrua – per il costante confronto – con il mercato del lavoro”.

Per info sui corsi: info@formetica.it – 0583 440604 (dalle 9 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18)