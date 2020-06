Trasporto su gomma, ok a fondo di 46,5 milioni per aziende locali

“Un fondo per il trasporto pubblico locale di 46,5 milioni di euro che servirà a ristorare le aziende di trasporto pubblico locale che sono state duramente colpite dall’emergenza Covid19, che in questi mesi hanno visto sostanzialmente azzerati gli incassi da bigliettazione”.

E’ quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione territorio, ambiente e infrastrutture a seguito dell’approvazione a maggioranza della legge avvenuta ieri (10 giugno) in commissione.

“Si tratta di un intervento, in accordo con il governo nazionale, molto atteso per cercare di trovare una modalità di prosecuzione dell’attività del trasporto pubblico locale che fino ad oggi è andata avanti soltanto con il contributo pubblico standard, rispetto a un servizio che non si è mai interrotto neanche nella fase più acuta dell’emergenza”, prosegue Baccelli.

“Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, una prima rilevazione contenuta nella normativa che abbiamo approvato ieri in Commissione, fotografa mancati ricavi, da marzo a dicembre, pari a circa 60milioni di euro; una perdita che si stima proseguire anche dopo il 2020 – continua Baccelli – Abbiamo approvato con urgenza questo provvedimento che istituisce il fondo, per 30milioni a carico dello Stato e il restante in capo alla Regione, proprio per dare una risposta tempestiva alle aziende locali di trasporto su gomma che si trovano ad affrontare una situazione inedita di grande emergenza, che potrebbe non finire nei prossimi mesi, e su cui le istituzioni devono essere in grado di offrire un supporto fattivo”.