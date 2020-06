UniCredit, un’operazione da 12 milioni di euro per Magni telescopic handlers

Un’operazione da 12 milioni di euro per Magni telescopic handlers. E’ questa la nuova azione Unicredit assistita dalle garanzie rilasciate da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia a supporto delle imprese dall’emergenza covid19. L’operazione è stata completata digitalmente e le risorse finanziarie rinvenienti dal finanziamento, strutturato con una durata di 60 mesi, saranno utilizzate per assistere e sostenere la crescita dell’azienda in un contesto sfidante come quello attuale.

Per Magni telescopic handlers l’operazione si inscrive all’interno di un percorso di crescita virtuoso, declinato anche nella costruzione di un nuovo ed ambizioso quartier generale a Cavazzona di Castelfranco Emilia che, già coperto totalmente da un leasing UniCredit, non solo triplicherà la capacità produttiva complessiva del Gruppo modenese ma che, anche in termini occupazionali e di indotto regionale, segnerà una svolta positiva. Un progetto dalle dimensioni grandiose voluto da Riccardo Magni, presidente in carica del gruppo. “Una crescita organica – spiega Magni – che nella situazione contingente ha incontrato il supporto finanziario del Gruppo Unicredit per agevolare la liquidità e consentire una più rapida espansione commerciale del Gruppo a livello mondiale. Magni telescopic handlers è per l’area la prima azienda che accede ad un finanziamento simile, potendo contare su garanzie solide ma soprattutto sulla credibilità indiscussa del suo leader. Un altro successo tutto modenese che vede l’imprenditoria protagonista di un rilancio economico importante, in una situazione delicata ed incerta come quella in cui siamo costretti ad operare”.

“Questa operazione – sottolinea Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit – conferma la piena operatività del nostro Gruppo su tutte le soluzioni previste dal ‘Decreto liquidità’. Più che mai in questa fase di emergenza, riusciamo a garantire con tempestività il nostro sostegno a favore delle eccellenze italiane. Magni telescopic handlers è un esempio vincente del Made in Italy, un’impresa dinamica e innovativa che ha saputo conquistare una posizione di leadership nel suo segmento di mercato, di rilievo per il rilancio e la crescita del Paese”.