Via libera a fondo per il tpl e le imprese del lapideo

Tpl, via libera al fondo 46,5 milioni alle aziende locali e sostegno alle attività estrattive. Per il consigliere regionale del Pd Stefano Baccelli si tratta di “misure necessarie per settori duramente colpiti”.

“Il governo ha riconosciuto fin dal primo decreto Cura Italia il servizio del trasporto pubblico come settore particolarmente colpito dall’epidemia Covid 19. Con questa legge destiniamo un fondo a sostegno delle aziende locali pari a 46,5milioni di euro; si tratta di risorse che serviranno a ristorare le aziende di trasporto pubblico locale che sono state duramente colpite dall’emergenza Covid19. Per quanto riguarda il trasporto pubblico su gomma, una prima rilevazione contenuta nella normativa che abbiamo approvato ieri in Commissione, fotografa mancati ricavi, da marzo a dicembre, pari a circa 60milioni di euro. Si tratta quindi di un intervento, in accordo con il Governo nazionale, molto atteso per cercare di trovare una modalità di prosecuzione dell’attività del trasporto pubblico locale che fino ad oggi è andata avanti soltanto con il contributo pubblico standard, rispetto a un servizio che non si è mai interrotto neanche nella fase più acuta dell’emergenza”.

Baccelli, presidente della commissione territorio ambiente a seguito dell’approvazione della legge sulla istituzione del fondo speciale regionale per il comparto Tpl.

“L’altro aspetto della legge riguarda le attività estrattive, comprese quelle svolte nel distretto Apuo Versiliese, per le quali si interviene sulle modalità di pagamento dei contributi specifici per l’anno 2020. Con questa normativa inseriamo la possibilità di calcolare l’acconto – che ricordo secondo la legge l.r. 35/2015 entro il 30 giugno di ogni anno viene versato pari alla metà del volume escavato nell’anno precedente – con riferimento al materiale estratto nella prima parte dell’anno in corso, in modo da non determinare esborsi eccessivi rispetto a quanto effettivamente dovuto per l’attività svolta – conclude Baccelli – Una misura importante a sostegno delle attività estrattive che a causa delle misure volte a contrastare l’epidemia da Covid 19 hanno visto fermare la propria attività per mesi, e che auspico possa incentivarne la ripresa”.