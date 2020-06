Cosa è necessario sapere prima di registrarsi a Bitcoin Billionaire

Tra i software di trading automatico che promettono di aiutare gli investitori a guadagnare migliaia di euro ogni giorno c’è Bitcoin Billionaire: questo programma si presenta come invitante e conveniente anche perché mette a disposizione suggerimenti finanziari che provengono da professionisti del settore grazie a cui è possibile trarre il massimo dal funzionamento del sistema. Navigando sul sito https://btc-billionaire.com/ si viene persuasi della bontà di questo software, che svolge tutto il lavoro al posto degli investitori. Ma è davvero così? Purtroppo no, e le carte vengono svelate ben presto.

Cosa bisogna fare su Bitcoin Billionaire

Dopo aver portato a termine la registrazione è necessario procedere con il primo deposito: a questo punto il software comincia a monitorare il mercato delle valute digitali e il suo andamento in modo da investire il denaro dell’utente. La promessa è quella di riuscire a ottenere un guadagno da ciascuna delle transazioni che vengono effettuate, grazie a una tecnologia che viene spacciata come in grado di rivoluzionare la vita e il conto in banca di tante persone. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo la realtà.

Perché quelle di Bitcoin Billionaire sono bugie

Non esistono software che possono essere considerati infallibili, e quindi neppure Bitcoin Billionaire lo è. Tutti gli investimenti, infatti, integrano un certo livello di rischio: a seconda dei casi può essere più o meno consistente, ma di certo non è mai nullo. Quel che gli investitori alle prime armi dovrebbero sapere, inoltre, è che tanto più è elevato il rendimento atteso quanto più alto è il rischio correlato a quell’investimento. Ciò non vuol dire che non esistano davvero i software per il trading automatico che operano sul mercato delle monete virtuali; è vero, invece, che essi non possono mai garantire la certezza di un risultato.

I rischi collegati a Bitcoin Billionaire

Si può quindi affermare che chi decide di investire del denaro con Bitcoin Billionaire lo faccia a proprio rischio e pericolo. In realtà, quello con cui si ha a che fare è un software clonato, come si può notare già a partire dalla home page del sito. Sul web ci sono un sacco di altri programmi identici, e che a loro volta sono fraudolenti. Sono siti vetrina che nascono, attirano tanti aspiranti investitori, ricevono i loro soldi e poi spariscono, per riapparire con altri nomi poco dopo.

Mai fidarsi di chi promette soldi facili

Bitcoin Billionaire è a tutti gli effetti un sito fake, e ovviamente la sezione che contiene le testimonianze è a sua volta falsificata. I nomi e le foto delle persone che vengono spacciate come milionarie grazie agli investimenti garantiti da questo software sono inventati. Al contrario, navigando in Rete ci si può imbattere in tantissimi commenti reali di utenti che hanno perso i propri soldi perché ingolositi dalla possibilità di diventare ricchi senza dover lavorare. La loro avidità li ha traditi, e Bitcoin Billionaire ha approfittato della loro ingenuità e dei loro poveri strumenti culturali.

Non è un programma legale

Il software non fornisce nessuna delle prove di regolamentazione che si dovrebbero cercare e ottenere quando ci si mette in cerca di un programma per il trading automatico. Non è un caso che nessuna autorità lo abbia riconosciuto. Non funziona non perché il robot si basa su un algoritmo sbagliato, ma semplicemente perché non esiste alcun robot. Gli utenti che decidono di prelevare i propri soldi non hanno la possibilità di farlo, e quindi si ritrovano con le pive nel sacco. Non diventano milionari come era stato fatto credere loro e in più perdono denaro.