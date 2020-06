L’importanza dei tornelli per contrastare la diffusione di Covid-19

Oggi più che mai è diventato fondamentale per le attività aperte al pubblico dotarsi di sistemi in grado di controllare i flussi di entrata e di uscita come i tornelli. Questi sono necessari nelle attività commerciali e di servizi che prevedono l’ingresso libero in una struttura a prescindere dalla sua ampiezza. Ecco quindi perché dovresti dotare la tua attività di un buon sistema di tornelli e come questi possono rivelarsi utili per non creare pericolosi e dannosi assembramenti.

Perché tutte le attività aperte al pubblico dovrebbero installarle

I tornelli sono sistemi artificiali in grado di bloccare i flussi in entrata e in uscita in un ambiente, che sia esso al chiuso a all’aperto. Servono a regolarizzare i flussi di persone e a permettere anche agli addetti alla sicurezza di effettuare controlli all’ingresso. Oggi tutte le attività commerciali sono tenute a regolarizzare gli ingressi al chiuso dove i metri quadrati interni prevedono capienze massime da rispettare scrupolosamente. Questo perché si vuole evitare che troppe persone si trovino allo stesso momento in uno spazio al chiuso a distanza troppo ravvicinata le une con le altre. Questo perché un contatto ravvicinato può essere motivo di contagio e, in un’attività pubblica, i danni possono diventare esponenziali.

Maggior controllo su chi entra ed esce con i tornelli

Anche per queste ragioni i tornelli all’ingresso sono indispensabili per poter avere un maggior controllo su chi entra e chi esce. Difatti sono ideati appositamente per controllare i flussi di persona e per scandagliare l’ingresso ad un individuo alla volta. Così facendo si mette in condizione il funzionario preposto alla sicurezza di poter misurare la febbre e di ricordare l’igiene delle mani e l’utilizzo dei guanti monouso. In assenza di tornelli e sistemi di controllo dei flussi le persone tenderebbero naturalmente a disporsi disordinatamente in fila, a discutere e a procedere in modo disordinato. I tornelli sono anche una soluzione intelligente per garantire la sicurezza negli ambienti più affollati e a dissuadere i malintenzionati dal creare caos e confusione. Con un ingresso scandagliato e controllato, infatti, si possono far entrare poche persone alla volta senza creare pericolosi assembramenti e verificando ad uno ad uno gli individui che si accingono a rispettare la coda.

Come andrà la fase 3?

I tornelli e i sistemi di controllo degli ingressi, dopotutto, sono ciò che troveremo nel futuro prossimo, in quella che è stata definita la fase 3. Per molto tempo non sarà possibile vivere una vita a pieno regime e quindi tutti i luoghi pubblici e affollati dovranno rispettare severe regole anti contagio per cui non esistono scusanti e attenuanti. Metro, autobus, istituti pubblici ed esercizi commerciali privati dovranno garantire la distanza sociale, la corretta aerazione dei locali e il controllo di ogni individuo per l’ingresso. Non sarà possibile entrare in un locale pubblico senza prima aver dichiarato di non essere contagiati e contagiosi e senza misurare la temperatura. Allo stesso modo si adegueranno palestre, ristoranti e negozi di abbigliamento. Nonostante gli sviluppi futuri sono ancora da chiarire sembra proprio che resterà ferma la necessità di controllare ogni persona entrante e la sua temperatura, consentendo l’accesso solo ai soggetti al di sotto dei 37 gradi centigradi. Per questo i tornelli sono una soluzione intelligente e versatile che potrà accogliere le istanze Governative future quando saranno inaugurate le nuove fasi di convivenza con il Covid.