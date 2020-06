Industria Felix Magazine, un premio per Aquapur e Mtc

Meccanica nel Lazio e metalli in Toscana sono stati i settori più performanti nella fase pre Covid-19. I dati, in anteprima, sono forniti dal trimestrale Industria felix magazine, diretto da Michele Montemurro, sulla base di un’inchiesta realizzata in collaborazione con Cerved su poco più di 30mila società di capitali con sedi legali nelle due regioni e fatturati superiori ai 2 milioni di euro.

Delle 38 imprese aderenti e premiate per performance gestionali e affidabilità finanziaria (ad eccezione delle start up innovative) dal comitato scientifico di Industria felix, a Lucca si segnalano l’Aquapur Multiservizi e la Mtc Macchine Trasformazione Carta

Nel Lazio sono stati visionati circa 16mila e 900 bilanci, di cui l’84,6 per cento ha registrato un Roe con segno positivo, suddiviso percentualmente così per settori: meccanica 94,2 per cento, servizi innovativi 91 per cento, sistema casa 89,2 per cento, commercio e moda 88 per cento. L’85,1 per cento del campione delle aziende laziali è in utile, mentre il 78,6 per cento ha un Roi con segno più. In Toscana sono state analizzate 13mila e 600 società, di cui l’86,4 per cento ha ottenuto un Roe positivo: metalli 95,7 per cento, meccanica 92 per cento, servizi innovativi 89,8 per cento, moda 89,7 per cento e costruzioni 88,2 per cento. L’86,7 per cento del campione delle imprese toscane è in utile, mentre l’81,9 per cento ha un Roi con segno più.

L’inchiesta completa sarà fornita in occasione della terza edizione del Lazio e la prima della Toscana di Industria Felix, che si svolgerà giovedì (25 giugno) in modalità online anziché precedentemente programmata al Salone dei Cinquecento di palazzo Vecchio a Firenze.

L’evento, organizzato da Ifm e moderato dal giornalista, scrittore e capostruttura di Rai 1, Angelo Mellone, è realizzato in collaborazione con Cerved, università Luiss Guido Carli, Regione Puglia, Puglia Sviluppo, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Unindustria, con la media partnership di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, FundCredit, Studio legale Iacobbi.

