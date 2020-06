Quando nasce il primo bookmaker online del mondo?

La storia delle scommesse online, che siano sportive, casinò o di qualsiasi altro genere, è ben più longeva di quanto si possa pensare. Già prima del 1900 c’erano svariate case di gioco d’azzardo, soprattutto in Inghilterra, regolamentate appieno dal governo di riferimento. Esse rappresentavano un momento di grandissimo svago per il pubblico, che si radunava nelle case da gioco in grandi compagnie per giocare ai tavoli.

Col passare del tempo i bookmakers hanno dovuto adeguarsi alle nuove tecnologie. La tecnologia che più ha segnato la svolta, non solo nel mondo del betting online ma per la storia dell’umanità in generale, è senza dubbio l’Internet. Il web ha spinto le case da gioco a spostarsi anche qui, arrivando ad un pubblico enorme e impensabile prima.

Ma qual è stato il primo bookmaker online della storia? E quando è nato?

Intertops: il primo bookmaker online di sempre

Non in molti lo conosceranno, ed è lecito: Intertops è il primo bookmaker online della storia del gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo online infatti è nato prima come casinò, il mercato che al tempo attraeva maggiormente il pubblico di utenti.

C’è da fare una piccola precisazione. In realtà, già nel 1995 si intravedevano i primi siti di scommesse online, che tuttavia non avevano avviato appieno la propria attività. Intertops, dunque, è il primo bookmaker online ad essere ufficialmente riconosciuto e regolamentato per poter avviare l’attività nel web. Il 1994 infatti è stato l’anno decisivo per la regolamentazione del gioco d’azzardo online, grazie al Free Trade & Processing Act firmato da Antigua & Barbuda.

Intertops nasce nel 1996 ed era regolamentato dalla Kahnawake Gaming Commission. Si può definire quindi come la prima “azienda” di scommesse ad essersi affacciata al grande mondo del web, che in quegli anni stava spiccando il volo e che oggi permea praticamente qualsiasi attività nel lavoro, nell’economia, nella società e nella cultura.

Intertops oggi

Ma come si presenta oggi Intertops? Intertops è ancora attivo, a distanza di più di vent’anni dalla nascita. Tuttavia, il suo aspetto ha risentito certamente del peso degli anni e difatti sembra a tutti gli effetti un sito “vecchio”: nulla a che vedere con i siti di scommesse più moderni.

In ogni caso Intertops propone tutto quello che serve ad uno scommettitore online: scommesse sportive, casinò, poker e molto altro ancora. Vi sono anche bonus e promozioni: certo, i migliori bonus bookmakers di sicuro non si trovano qui, ma è comunque un qualcosa di encomiabile se si considera che il sito è davvero longevo.

Dopo Intertops: la nascita dei bookmakers online come li conosciamo oggi

Intertops all’atto pratico issò la bandiera della nascita dei bookmakers online, proclamando una nuova frontiera per il gioco d’azzardo, da allora non più soltanto fisico ma anche online. Sempre più aziende, anche di grandi dimensioni, decisero di puntare forte su questa nuova modalità di erogazione del gioco d’azzardo. Basti pensare che nel 1998 si contavano già più di 100 siti di scommesse online, e in Inghilterra nacquero le versioni online di siti oggi imponenti come William Hill, Ladbrokes, Betfred e Coral.

Prima del 2000 le scommesse online rappresentavano meno dell’1% dell’intero mercato del gioco d’azzardo: solo 15 anni dopo i bookmaker online hanno revisionato le vecchie modalità fisiche, fino a diventare il modo più comune di giocare d’azzardo. Il paradosso fa sorridere: il primo bookie online della storia oggi gode di una popolarità scarsissima, ma è stato comunque il pioniere di una trasformazione epocale, un passaggio che andava fatto e che Intertops ha avuto il coraggio di fare per primo!