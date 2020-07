Addestramento professionale, ripartono i corsi di Formetica

Iniziano a settembre i due corsi che Formetica, agenzia formativa di Confindustria Toscana Nord sta varando per favorire l’addestramento professionale di 50 giovani (25 per corso) e completamente gratuiti: sono infatti finanziati dalle Regione Toscana con fondi ministeriali, e rientrano nell’ambito di Giovanisì.

Si rivolge a giovani tra i 14 e i 18 anni (non compiuti) con titolo di primo ciclo di istruzione (scuola media inferiore), o a giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del corso. Il 50 per cento dei posti è riservato a ragazze.

Sede del primo corso (Operatore della ristorazione addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti) è Lucca, mentre il secondo, rivolto all’industria tipica della Valdinievole, si terrà a Monsummano (Operatore della calzatura – Addetto al montaggio meccanizzato della tomaia). Si tratta di percorsi impegnativi, delle durata di tre anni durante i quali saranno impartite oltre mille ore di lezione e 800 di stage.

“Riprendiamo in maniera tradizionale la nostra attività formativa – dice la delegata all’education di Confindustria Toscana Nord Cristiana Pasquinelli – di cui sinceramente abbiamo sentito la mancanza: siamo convinti che, aldilà degli eventi e pur avendo anche brillantemente ovviato alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid con lo strumento della formazione a distanza, l’apprendistato di certe professionalità non possa prescindere dalla presenza fisica. Ovviamente, i corsi si terranno con tutte le cautele imposte dai protocolli di igiene e sicurezza in materia di formazione. Sono occasioni preziose di robusta formazione, che invito i ragazzi e le loro famiglie a valutare e cogliere”.

Per informazioni Formetica, telefono 0583.444283, email l.sinofri@formetica.it.