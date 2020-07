Ambulanti in Versilia, Cna: “Si azzeri il pagamento del suolo pubblico”

Grido d’allarme degli ambulanti, che chiedono lo stop al suolo pubblico.

“La categoria degli ambulanti – recita una nota di Cna – rimane una fra le più colpite dall’emergenza del Covid 19. Il ritardo nella ripartenza di mercati e, soprattutto, delle fiere, nonostante l’ordinanza regionale, fa soffrire gli operatori. Oltre a questo, anche il numero non rilevante di clienti allontana il recupero da parte del settore. Sono comunque diversi gli aspetti che può sollevare la categoria, a partire dalle tasse locali”.

“Abbiamo ancora molte problematicità aperte – spiegano Cristina Lorenzini e Sabrina Frediani degli ambulanti della Cna per la Versilia – ma rimane ancora aperta la nostra richiesta di azzeramento del pagamento del suolo pubblico. Il nostro apprezzamento va al Comune di Viareggio che ha già provveduto all’annullamento fino al 31 dicembre prossimo”.

“Nonostante infatti molte amministrazioni – conclude Cna – abbiano già deciso per questa soluzione di aiuto, sono ancora molti gli enti della Versilia che non si sono espressi in merito. Pietrasanta e Seravezza hanno scelto la strada della sospensione per il periodo di inattività del Covided il Comune di Lucca sta andando nella direzione dell’annullamento fino a fine anno. La nostra richiesta è che tutte le amministrazioni si uniformino a Lucca e Viareggio, per permettere una ripartenza del settore che ad oggi è in grande difficoltà”.