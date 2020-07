Tre generazioni, un’attività che ha saputo rinnovarsi, anticipando i tempi, e la scelta, quotidiana, di offrire sempre prodotti di qualità: sono gli ingredienti che hanno portato Il Cuore a festeggiare i primi 60 anni di vita nel “cuore” della città.

Questo importante traguardo è stato celebrato nel tardo pomeriggio di venerdì (10 luglio) quando i proprietari dell’attività hanno aperto le porte della loro gastronomia-ristorante in via del Battistero e hanno offerto a clienti e amici – tra i quali l’assessore alle attività produttive Valentina Mercanti – il meglio della loro proposta enogastronomica.

“Tutto è iniziato esattamente 60 anni fa, quando mia madre, Argentina Campioni, decise di aprire qui un negozio di alimentari – racconta il titolare Carlo Banducci – che in seguito, con l’avvento della grande distribuzione e temendo la forte concorrenza dei supermercati, volle trasformare in una gastronomia altamente specializzata”. Dopo essersi diplomato come cuoco alla scuola alberghiera, Banducci decise di allargare l’attività ai servizi di catering per cerimonie ed eventi. Poi, 17 anni fa, la scelta di aprire un ristorante all’interno del locale. Gastronomia, servizi di catering e ristorante: un insieme di attività nelle quali Banducci è affiancato oggi dalla moglie Cristina e dal figlio Francesco che, con gentilezza, ospitalità e passione nel lavoro, mettono “il cuore” in tutto ciò che fanno.