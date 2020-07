Gesam Reti, aperta la gara per individuare un advisor strategico

Gesam reti ha indetto una gara per individuare un soggetto tecnico qualificato a cui affidare l’attività di advisor in una operazione di integrazione strategica. Un’azione finalizzata al rafforzamento della società nell’Atem di Lucca e all’ottimizzazione dell’organizzazione.

L’opportunità strategica di Gesam Reti consiste nel procedere con un processo di aggregazione con un altro operatore del settore della distribuzione del gas naturale. La selezione dell’advisor prevede una prima fase di avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara, che terminerà con una selezione qualitativa, dopodiché ai soli operatori ammessi, sarà inviata lettera d’invito per la presentazione dell’offerta. Il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il soggetto tecnico qualificato nel processo aggregativo dovrà supportare la società nella perimetrazione e valutazione degli assets coinvolti nell’operazione, nonché nelle trattative volte alla definizione di un accordo quadro sul piano industriale con relativo modello organizzativo ottimale post aggregazione che definisca le possibili sinergie fra le parti e valorizzi al meglio l’attuale struttura organizzativa di Gesam reti Spa, e sulle regole di governance. Come primo interlocutore nel processo integrativo è stato individuato l’attuale socio di minoranza Toscana Energia Spa, finalizzando l’operazione al rafforzamento della società nell’Atem di Lucca e all’ottimizzazione dell’organizzazione. Il valore a base d’asta del corrispettivo economico a carico della stazione appaltante, al netto di Iva è pari a 250 mila euro. Dai soggetti ammessi alla fase 2, saranno ammesse solo offerte al ribasso rispetto a questo corrispettivo economico prima indicato.

Il corrispettivo sarà corrisposto in tre parti: la prima, pari al 30% del totale, al momento della sottoscrizione dell’incarico, la seconda, pari al 50% del totale, al momento della sottoscrizione fra le parti di un accordo quadro contenente il progetto di integrazione e i relativi patti, il piano industriale e il modello organizzativo, il saldo del 20% al momento del closing dell’operazione d’integrazione. La durata dell’attività è fissata in nove mesi dall’avvio dell’operazione la cui data presumibile ricadrà nel mese di ottobre.

Non sono ammesse a partecipare alla gara Rti e consorzi comunque costituiti, non è ammesso il subappalto, né l’avvalimento. Gli operatori economici intenzionati a presentare la manifestazione di interesse, dovranno: dichiarare di non ricadere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, indicando i dati anagrafici di tutti i soggetti ricadenti nella definizione indicata al comma 3; dovranno presentare una dichiarazione che escluda situazioni di incompatibilità e/o conflitto d’interesse derivanti da concomitanti e previsti, incarichi professionali a favore del partner industriale o sue controllanti e controllate, con cui Gesam Reti spa intende procedere nel processo di integrazione; i partecipanti alla procedura dovranno dichiarare di possedere i requisiti di capacità economico e finanziaria avendo realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti un fatturato complessivo non inferiore a 3 milioni di euro oltre l’iva per servizi per i quali sono richiesti i requisiti di idoneità professionali. È richiesta la presentazione dell’ultimo bilancio disponibile, nonché la copia conforme all’originale, della polizza assicurativa contro i rischi professionali con un massimale minimo almeno pari a 1,5 volte l’importo a base d’asta.

I soggetti interessati dovranno essere operatori qualificati iscritti al registro delle imprese con specifiche competenze nel settore delle local utilities italiane, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali a rete in Italia. Dovranno dimostrare di possedere solide referenze relative a operazioni di aggregazione e acquisizione, avendo partecipato come consulenti di tipo strategico e organizzativo a progetti industriali d’integrazione o di partnership societaria, con assistenza alle negoziazioni.

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire entro le 12 del 18 settembre 2020 in modalità telematica attraverso Start. Gli operatori economici già iscritti dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul sistema mentre quelli non iscritti dovranno completare la procedura ‘Registrazione indirizzario’. I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico utilizzando gli appositi modelli.