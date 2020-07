Partito Pitti Connect con la partnership di UniCredit

Si sono aperte le porte di Pitti Connect, che quest’anno si avvale della partnership di UniCredit.

“Dopo mesi di grande lavoro – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine finalmente ci presentiamo alla comunità della moda con il nuovo volto online, ma con lo spirito di sempre. Fino al 30 ottobre saranno fiere speciali, con le collezioni estive dei brand e delle aziende espositrici, già 400 circa tra Pitti Uomo, Bimbo e Filati – tra i quali nomi di riferimento della scena fashion e lifestyle internazionale – e con un programma di progetti digitali per scoprire punti di vista inediti, approfondire e lasciarsi ispirare. Cercavamo soluzioni per l’emergenza, ma abbiamo trovato anche opportunità per il domani: Pitti Connect ha impresso una forte accelerazione tecnologica ai nostri saloni e rappresenta l’elemento di continuità che ci porterà verso gennaio 2021, quando fiera fisica e virtuale si integreranno l’una con l’altra.”

“Pitti Connect ha un’impostazione editoriale ricca di contenuti ed eventi speciali – aggiunge Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi speciali di Pitti Immagine – sarà infatti affiancato e arricchito da uno speciale web magazine che abbiamo ribattezzato The Billboard, che restituirà in digitale l’atmosfera e la trasversalità delle fiere reali, coinvolgendo protagonisti della moda, artisti e personaggi di riferimento della cultura contemporanea”.

IL CONTRIBUTO SPECIALE DI MAECI E AGENZIA ICE

Il programma dei saloni digitali e degli eventi Pitti dell’estate 2020 è realizzato con il contributo straordinario del Ministero degli Affari Esteri attraverso Agenzia Ice, in continuità con i Piani Straordinari governativi di sostegno al sistema fieristico italiano attuati a partire dal biennio 2013/2014.

Con Pitti Connect prende il via anche la partnership con UniCredit, che diventa main sponsor di Pitti Immagine, una collaborazione triennale centrata sui temi della sostenibilità e dell’innovazione, con una particolare attenzione al sostegno all’internazionalizzazione delle aziende italiane.

Pitti Connect è parte integrante del nuovo sito www.pittimmagine.com, disegnato dall’agenzia The Big Now e sviluppato grazie alla collaborazione progettuale e tecnologica tra la società Openmind – partner strategico da molti anni – e i team IT e digital di Pitti Immagine, con il contributo di Stentle per la fornitura del catalogo digitale. Ed è proprio il nuovo sito di Pitti a rappresentare il cuore avanzato delle attività, porta d’ingresso alle pagine degli espositori.

Pitti Connect amplifica le connessioni tra espositori, buyer e stampa specializzata. E lo fa lungo un arco di tempo che oltrepassa e rivoluziona i tradizionali confini temporali della fiera fisica e delle campagne acquisti. In questi tre mesi, saranno attive funzionalità innovative di networking e marketplace: sarà possibile visitare gli showroom virtuali, scambiarsi informazioni in chat, pianificare incontri, impostare gli ordini e consultare report aggiornati con dati e trend; ci sarà anche la possibilità di fare smart scouting, individuando con facilità i brand e incrociando le caratteristiche della collezione con le specifiche esigenze del compratore.