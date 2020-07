Sanità privata, presidio dei lavoratori per la firma definitiva del contratto rinnovato

Sanità privata: dopo la sottoscrizione della preintesa per il rinnovo del contratto nazionale il 10 giugno scorso, le associazioni datoriali Aiop e Aris non hanno convocato i sindacati per la firma definitiva. Di qui la protesta con un presidio oggi (29 luglio) davanti alla sede di Aiop in via Lorenzo il Magnifico.

“Dopo 14 anni di blocco del contratto – dicono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Toscana – dopo che anche nell’emergenza Covid questi lavoratori e lavoratrici hanno dato grande dimostrazione di professionalità e dedizione, non ci sono scuse per giustificare ulteriori rinvii: Aiop e Aris convochino immediatamente i sindacati per la firma definitiva, in caso contrario lo scontro sarà inevitabile”.

“La Regione Toscana, inoltre – chiude la nota – intervenga bloccando ogni aumento a questi “imprenditori” fino a quando non sarà sottoscritto il contratto. Non è più possibile tollerare che chi è finanziato con denaro pubblico non rinnovi il contratto di lavoro dei dipendenti (che in Toscana sono circa 3mila)”.