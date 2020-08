Unicredit, primo finanziamento leasing in Italia con garanzia Sace a favore di ReiThera

ReiThera ha ricevuto da UniCredit Leasing, società del Gruppo UniCredit, un finanziamento di 2,9 milioni interamente garantito da Sace. Il finanziamento complessivo all’azienda, per un totale 3,5 milioni, è stato completato con una quota di 0,6 milioni garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia. Si tratta della prima operazione in leasing in Italia con Garanzia Sace. Le nuove risorse finanziarie derivanti dall’operazione si aggiungono al precedente finanziamento di 5 milioni erogato da UniCredit e coperto dalle garanzie del Fondo Centrale, sempre nell’ambito degli investimenti sul fronte della ricerca scientifica.

La peculiarità dell’operazione consiste nel vantaggio di poter acquistare specifici macchinari al fine di poter accelerare il processo di produzione, confezionamento e distribuzione di un vaccino contro il virus Covid-19. L’operazione è stata strutturata con una durata di 60 mesi.

“Il finanziamento in leasing concesso a ReiThera – ha dichiarato Andrea Casini, Co-Ceo Commercial banking Italy di UniCredit – è il primo in Italia con garanzia Sace e conferma la grande attenzione del nostro Gruppo alla urgente necessità di ripartenza del sistema produttivo italiano attraverso l’utilizzo di tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto liquidità. Un’attenzione che si traduce anche in velocità di reazione. Il supporto qualificato di UniCredit Leasing si aggiunge alla già consolidata operatività con il fondo centrale di garanzia. Con questo ulteriore finanziamento abbiamo la possibilità di sostenere nella sua totalità il progetto di crescita e gli investimenti di ReiThera”.

“Siamo orgogliosi di questa operazione al fianco di ReiThera, un’azienda innovativa dove ricercatori italiani, rinomati in tutto il mondo per le loro capacità, stanno lavorando alla la principale sfida di questo momento: la ricerca, lo sviluppo e la produzione di un vaccino contro il Covid-19 – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid market office di Sace. Questa prima operazione di leasing con Garanzia Italia insieme a UniCredit consolida, inoltre, l’attenzione e la capacità di Sace nel rispondere velocemente e con nuove soluzioni finanziarie alle esigenze delle aziende in un periodo particolarmente complesso”.

La ReiThera è un’azienda operante nel settore delle Biotech, fortemente improntata alla ricerca scientifica innovativa; tra i suoi diversi risultati conseguiti c’è l’individuazione del vaccino contro il virus Ebola. Attualmente, il mutare dello scenario globale per l’emergenza Covid 19 ha condotto la Società a ridefinire il piano di azione, orientando la ricerca sulla sperimentazione Coronavirus