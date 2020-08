Emma, Bedding e Tempur in testa alla classifica materassi memory foam 2020

Anche quest’anno siamo andati a sbirciare la classifica migliori materassi in memory foam 2020 a cura di Andrea Pilotti. Sono diverse le novità prese in considerazione dal noto esperto, scopriamole insieme.

I migliori modelli memory foam secondo l’esperto

Nella vetta della classifica ha trovato spazio Emma Original. Tale materasso disponibile in diverse dimensioni standard è rivestito da una pratica fodera realizzata con due diversi tessuti. La particolarità di Emma Original risiede nei tre strati che lo compongono e che hanno il compito di sostenere al meglio il corpo. Il primo è formato da 4 cm di Airgocell mentre quello intermedio da 4 cm di schiuma viscoelastica. Quest’ultima favorisce la distribuzione del peso. Infine, l’ultimo è realizzato con 17 cm di schiuma HRX anallergica con zone a portanza differenziata. A garantire la qualità di questo materasso vi è il certificato di dispositivo medico di classe 1 e Oeko-Tex 100. La struttura interna e la rigidità garantiscono una portata di 130 kg per ogni piazza.

L’esperto Andrea Pilotti ha decretato poi che il materasso Bedding Loft avesse le caratteristiche ideali per occupare il secondo posto della classifica. La particolarità di questo prodotto è la possibilità di ruotare il materasso sul lato invernale in Memofeel su quello estivo. Non solo, l’elevata traspirabilità contrasta l’accumulo di acari e batteri. Il lato in Memofeel è realizzato in schiuma visco-elastica e asseconda i movimenti effettuati durante il sonno. La caratteristica principale del materasso Bedding Loft, qualunque sia il lato utilizzato, è la capacità di ridurre la pressione sulla zona lombare. La possibilità di rimuovere la fodere così come la capacità di assorbire l’umidità garantendo un riposo asciutto e fresco, sono le qualità più apprezzate.

Il terzo posto della classifica dei migliori materassi in memory foam è stato assegnato al materasso Tempur Original Luxe CoolTouch. Alto 30 cm, questo prodotto presenta una garanzia di 10 anni tuttavia, nel corso del tempo, tende a conservare per il 95% la sua forma originale. La particolarità di questo materasso è la struttura realizzata in memory foam a cellule aperte visco-elastiche. In questo modo è possibile garantire una distribuzione del peso ottimale e di conseguenza una postura corretta. Tempur Original Luxe CoolTouch presenta un rivestimento dotato di cerniera QuickRefresh che permette di sfoderarlo. L’innovativa tecnologia CoolTouch garantisce un’ottima termoregolazione.

Il materasso Materassi & Materassi Dual Memory ricopre poi il quarto posto nella classifica dei migliori materassi memory 2020. Questo materasso, interamente made in Italy, si distingue per il suo doppio utilizzo. L’altezza di 21 cm è infatti ottenuta mediante l’impiego di due differenti lastre in memory foam. I due differenti lati, infatti, si distinguono per la portanza. Uno garantisce un sostegno elevato mentre l’altro maggiore morbidezza. Tra i due strati vi è poi una lastra in Elioform. Quest’ultima permette di avere 5 diverse zone a portanza differenziata per garantire una postura corretta durante il sonno. Il corretto ricircolo dell’aria è poi garantito da speciali canali.

Il quinto posto della classifica è occupato dal Permaflex Piflex Eccellent. Questo materasso, rientra infatti tra quelli più ecologici della categoria poiché realizzato impiegando esclusivamente materie prima non contaminanti. Permaflex Piflex Eccellent è garantito per 5 anni ed è deducibile poiché considerato un dispositivo medico. Il materasso è fabbricato sovrapponendo 4 strati di Touch Foam, PiGreen e micromolle. Pertanto si distingue per l’ottima traspirabilità, l’elasticità buona e l’eccellente sostegno.

Il sesto posto della classifica è occupato dal materasso Golden Night Polyspring Air. Quest’ultimo si differenzia per la sua struttura realizzata impilando 3 strati. Quello intermedio, in Poly Spring Air Foam, è alto 12 cm e simula l’azione delle classiche molle. Lo strato più superficiale, invece, è in Memory Gel da 5 cm e garantisce un eccellente sostegno e un’ottima termoregolazione. Grazie a tali caratteristiche e alla possibilità di sceglierne il rivestimento, questo materasso è considerato un dispositivo medico di classe 1.

Infine, troviamo Simmons Absolute Memored. Inserito tra quelli della linea chiamata Trycel Memored, è realizzato impiegando esclusivamente materiali brevettati. Il fine è quello di garantire resistenza e massima traspirabilità. Lo strato più superficiale è spesso e si distingue per la portanza media. Questo è realizzato in memory visco-elastico e si adatta alle forme del corpo. La lastra centrale in Trycel Breath ha portanza medio-bassa e si distingue per l’elevata elasticità. Infine, il terzo strato in Trycel Core garantisce un sostegno medio-alto ed è provvisto di canali per il corretto passaggio dell’aria. Il materasso Simmons Absolute Memored possiede un rivestimento in tessuto elastico ed è completamente sfoderabile. Per via delle caratteristiche sopraccitate, è consigliato per contrastare la formazione di piaghe da decubito o problematiche connesse a tale condizione.