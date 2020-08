Inps, accesso agli sportelli solo sui prenotazione: ecco come

Gli sportelli delle direzioni provinciali dell’Inps Toscana e delle agenzie complesse di Empoli e Piombino sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

Tuttavia, per evidenti ragioni di sicurezza sanitaria, l’accesso alle sedi è possibile solo tramite prenotazione, che si può fare in diversi modi: telefonando al numero verde 803164 da rete fissa oppure 06164164 da cellulare; accedendo al sito www.inps.it, nella sezione Contatti, cliccando su Le sedi Inps e seguendo le indicazioni per la prenotazione; direttamente dal proprio smartphone, tramite l’app Inps Mobile scaricabile gratuitamente, scegliendo il giorno e l’ora.

L’app Inps Mobile consente di prenotarsi in pochi passaggi e di avere sempre a disposizione il promemoria della prenotazione. Si potrà scegliere la sede dove recarsi e lo sportello di interesse nonché consultare le news proposte dalla sede scelta.