I coupon sconto di Traghettilines

Le vacanze estive del 2020 per molti avranno come destinazione una meta italiana. Traghettilines ha deciso di supportare i turisti che decideranno di rimanere nel Belpaese durante il periodo di villeggiatura mettendo a disposizione dei propri clienti una serie di voucher sconto che potranno essere sfruttati in tante località turistiche italiane. Si tratta di una selezione di coupon sconto che permetterà ai viaggiatori di risparmiare e al tempo stesso alle destinazioni turistiche di rilanciarsi, di promuoversi e di farsi conoscere.

Le caratteristiche dell’iniziativa

Ma come si potrà usufruire di questi coupon sconto? In pratica, coloro che si serviranno del sito web Traghettilines.it per comprare il biglietto di un traghetto avranno l’opportunità di scegliere una selezione di voucher che potranno essere impiegati in tante tra le più importanti e conosciute attrazioni turistiche del Paese, così da poter approfittare di un’esperienza di viaggio ancora più ricca e completa. Si tratta di un’iniziativa che si pone l’obiettivo di pubblicizzare e supportare le eccellenze italiane, dalle aziende agricole della Sardegna e della Sicilia ai parchi avventura, passando per i parchi a tema. Insomma, che si abbia in programma di visitare una cantina vinicola o di recarsi in un parco a tema, come per esempio Cinecittà World o MagicLand, qualsiasi genere di esigenza potrà essere soddisfatta, e ogni idea di vacanza si potrà concretizzare all’insegna del risparmio.

Divertirsi spendendo poco

In un contesto di crisi economica come quello attuale, dovuto alle conseguenze del lockdown che si è reso necessario per la pandemia da Covid, diventa ancora più importante avere la chance di divertirsi e di rilassarsi a un prezzo conveniente. Il meccanismo di fruizione dei coupon sconto è davvero semplice: dopo che la prenotazione è stata effettuata, non bisogna far altro che accedere, sul sito di Traghettilines, alla propria area riservata. Quindi, è sufficiente recarsi nella sezione dedicata per procedere con il download del voucher.

Le altre promozioni

Il sito di Traghettilines , per altro, permette di accedere a molte altre promozioni e offerte, per approfittare di un vasto assortimento di benefit grazie a cui organizzare le vacanze sarà davvero semplice. A disposizione di chi viaggia, poi, c’è uno staff specializzato pronto a fornire il proprio supporto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Insomma, prenotare il biglietto per un traghetto non è mai stato così facile e sicuro.

Come si prenota

L’iter da seguire per la prenotazione è molto rapido, visto che nella home page del sito è presente il form con tutti i campi da compilare. Per prima cosa si deve selezionare il collegamento desiderato, scegliendo la tratta, dopodiché si indicano le date del viaggio e si segnala il numero di passeggeri. A questo punto non rimane che precisare se ci si imbarcherà con un veicolo, e si deve mettere la spunta se gli stessi dati varranno anche per il viaggio di ritorno. Cliccando su Cerca, si ottengono tutti i risultati a disposizione.