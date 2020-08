Le migliori macchine da caffè a capsule, secondo gli esperti

Acquistare una delle migliori macchine da caffè a capsule significa che non si deve più perdere tempo nell’acquistare caffè in grani e macinarlo manualmente (non che sia un’idea malsana, anzi).

Sì, è una scelta discutibile in termini di spesa e ambiente, ma oggi online si trovano numerose offerte di capsule biodegradabili; un esempio sono quelle prodotte dall’azienda Caffè Bonito, che è stata premiata durante la prima sessione italiana dell’International Coffee Tasting 2020.

Oppure ricordiamo anche Nespresso, che gestisce il proprio servizio di riciclaggio: basta riempire la busta apposita con le capsule usate e rispedirla per posta o consegnarla al bar Nespresso più vicino.

Detto questo, a seguire abbiamo raccolto una manciata di macchine da caffè a capsule che, stando alle recensioni che abbiamo preso in considerazione, garantiscono risultati eccellenti in termini di estrazione, costruzione e garanzia.

Lavazza A Modo Mio Deséa

La Lavazza Deséa è una macchina da caffè a capsule non propriamente economica rispetto ad altre, ma sicuramente superiore parlando di tecnologia vera e propria. CucinaTecnologica l’ha definita come la migliore per il sistema A Modo Mio.

Questo fondamentalmente perché grazie alla semplice pressione di un pulsante permette la preparazione di 5 diverse ricette a base di latte, o 4 tipi di caffè (cambia la lunghezza fondamentalmente).

Altre caratteristiche da menzionare riguardano la possibilità di selezionare la temperatura d’erogazione, e il vano porta-capsule usate che ne può contenere ben 10.

De’ Longhi Inissia EN80.B

Quale recensione ha più valore di un utente che ha realmente provato un oggetto? Nessuna, e questa De’Longhi Inissia EN80.B su Amazon ha più di 9000 recensioni, di cui il 77% sono a 5 stelle ( 15% a 4, 4% a 3).

Il suo punto di forza è la dimensione: si tratta di una macchina per il sistema Nespresso veramente compatta, ma nonostante questo il contenitore di capsule usate ne può contenere circa 11, e tutto questo a soli 60€ circa. E non tralasciamo il fatto che l’erogazione avviene ad una pressione di 19 bar, niente male.

Tra quelle più economiche, è impossibile trovare di meglio.

Lavazza o Nespresso?

E la domanda sorge spontanea a questo punto: meglio Lavazza o Nespresso? In Italia sono questi 2 sistemi che la fanno da padrone nelle vendite di capsule, e di conseguenza anche di macchinette compatibili.

Si tratta di una domanda intricata, ma che alla fine dei conti dare una risposta è molto semplice: dipende dai gusti.

Entrambe la aziende hanno nei propri cataloghi più tipi di gusti, e sicuramente chiunque troverà i propri preferiti in entrambe le marche. Se proprio dobbiamo dire la nostra, pendiamo più verso Nespresso perché offre capsule da utilizzare anche per ricette più particolari, tipo le Barista Creations.

E le macchine Nespresso garantiscono un sistema d’estrazione più efficiente, perché sempre superiore il valore minimo consigliato di 15 bar.