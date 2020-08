Asl Toscana Nord Ovest, 12 ambulatori ‘drive-through’ per fare il tampone a pagamento

Sono 12 gli ambulatori drive through in tutto il territorio dell’Asl Toscana nord ovest ai quali prenotare, a pagamento, un tampone orofaringeo per testare la propria positività o meno al Covid-19.

A informare di questa possibilità, particolarmente utile per chi ritiene di essere stato esposto ad un rischio contagio, è la stessa Ausl, che indica anche le modalità con le quali effettuare la prenotazione: per gli ambulatori drive through delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara occorre inviare una email a prenotazionetamponidrive@uslnordovest.toscana.it, mentre per quanto riguarda invece i drive through della provincia di Livorno l’indirizzo email a cui scrivere è prenotazionitamponi.livorno@uslnordovest.toscana.it. Nella email occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono e codice fiscale.

Chi ha richiesto il tampone via email sarà ricontattato dagli operatori della Ausl che forniranno l’appuntamento con il giorno, l’ora e la postazione a cui presentarsi.

Alle postazioni drive through occorre recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dall’auto. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.

La prestazione è a pagamento: il costo è di 87 euro a tampone.

Una volta effettuato il tampone, l’esito sarà consultabile attraverso il fascicolo sanitario elettronico, che può essere attivato sul sito http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ autenticandosi con la carta sanitaria elettronica o con le credenziali Spid.

Ecco di seguito dove si trovano le postazioni degli ambulatori drive through: Aulla, Casa della salute in piazza della Vittoria 22; Carrara-Avenza, Casa della salute in piazza Sacco e Vanzetti 5; Lido di Camaiore, Villa Pergher in via Aurelia 355 (nei pressi dell’ospedale Versilia); Lucca, presidio sanitario Campo di Marte (ingresso dal vecchio pronto soccorso); Pisa, distretto sanitario di via Garibaldi 198; Pontedera, sede del Dipartimento di prevenzione (via Mattei 2); Volterra, Borgo San Lazzaro 5; Pomarance, via Roma 8; Livorno, piazzale Montello 14 (nei pressi dello stadio Armando Picchi); Cecina, pensilina del Dipartimento della prevenzione del presidio ospedaliero, in via Montanara 52; Piombino, ospedale di Villamarina (ingresso via Forlanini); Portoferraio, struttura mobile in via San Rocco.