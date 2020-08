Saldi e nuove tendenze di acquisto dell’estate 2020

La parola ‘saldi’, da quando l’e-commerce è entrato nella quotidianità delle persone, non fa più pensare soltanto a magliette e pantaloncini. Sì, perché l’abbigliamento – fetta di mercato storicamente interessata dai saldi estivi – è soltanto uno dei settori guardati con grande interesse dai compratori di ogni età e fascia di reddito. Ed è quello che incontra ancora oggi qualche resistenza nell’espansione online, eccezione fatta per alcuni fortunati e seri portali. D’altronde, potersi provare un capo di abbigliamento in un camerino e vedere come sta addosso non è un’esperienza ad oggi simulabile sul web.

Non solo abbigliamento, dicevamo. E lo spiega bene il comparatore di prezzi idealo, in un interessante articolo che orienta i compratori del www tra diverse categorie per le quali sono previsti ribassi da tenere sott’occhio. Questa seconda settimana di agosto, per esempio, è la migliore per comprare un nuovo smartphone. Ci sono buone offerte soprattutto per i modelli più datati, ma certo non meno cool, di casa Apple. Come l’iPhone 8 a meno di 400 euro, l’ultimo con il tasto home reale e non touch, da molti preferito – tanto che il nuovissimo iPhone SE 2020 lo ripropone.

La terza settimana d’agosto, sempre secondo l’indagine dell’autorevole comparatore di prezzi, è perfetta per acquistare un condizionatore. Occasioni che non dovrebbero farsi scappare soprattutto i ristoratori che, in questi mesi, hanno dovuto attrezzare spazi esterni anche a causa di impianti di condizionamento dell’aria poco sicuri – perché ormai obsoleti – rispetto all’emergenza coronavirus. Una situazione non ottimale per recuperare, almeno in parte, i mancati introiti del periodo di chiusura imposto per i primi due mesi di primavera.

I più giovani potranno infine trovare grandi soddisfazioni nell’ultima settimana del mese di agosto, poco prima di riprendere le lezioni scolastiche. Un’ultima full immersion nel mondo del divertimento e dei giochi prima di tornare sui libri: grandi sconti sono infatti previsti su console e videogames, soprattutto per la PlayStation 4. Ci sarà anche la possibilità di acquistare a buon mercato un paio di sneakers – vero status symbol per le generazioni di ragazzi e ragazze nati dopo il 2005 – e un nuovo zaino. Oggetto, quest’ultimo, che interessa anche molti lavoratori, soprattutto chi ha esigenza di spostarsi spesso portando con sé il proprio computer portatile senza l’ingombro di una borsa a tracolla. Si pensi, ad esempio, a chi si sposta prevalentemente sui mezzi pubblici. Ecco, per loro le occasioni arriveranno a fine mese quando si potrà acquistare un Eastpack, per esempio, a poco più di 20 euro.

L’analisi dei consumi racconta molto della società. E molto è cambiato dall’anno scorso: l’esperienza della pandemia di Covid-19 ha segnato in modo indelebile abitudini e comportamenti. Si ha maggiore diffidenza a frequentare luoghi condivisi, com’è comprensibile, anche a causa delle molte restrizioni imposte a livello normativo per evitare nuovi contagi. Trascorrere qualche ora a bordo piscina, adesso, richiede di indossare la cuffia, anche se non si ha intenzione di immergersi con la testa. Gli accessi a queste aree ricreative sono contingentati e allora, chi può, quest’estate si è attrezzato in autonomia acquistando una piscina da giardino. Il timore di trovarsi in luoghi affollati, inoltre, ha influenzato anche la scelta delle mete per le vacanze: a dirlo non sono (ancora) i dati degli albergatori o comunque degli operatori nel turismo. No, lo rivela un’impennata negli acquisti di attrezzature per il trekking e la montagna, ma anche per il kayak e il canottaggio. Attività solitarie, o comunque da svolgere insieme a una ristretta cerchia di persone.