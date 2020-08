Cubicatura e piccoli elettrodomestici: una guida completa per la personalizzazione

Chi gestisce un brand incentrato sulla produzione e sulla vendita di piccoli elettrodomestici troverà nella cubicatura una preziosa alleata. Questa tecnica, chiamata anche dippatura o water transfer printing, permette infatti di personalizzare gli oggetti tridimensionali con pattern originali e scenografici.

Una soluzione del genere è perfetta per rafforzare l’immagine di un marchio e proporre alla clientela una vasta gamma di articoli unici. Gli apparecchi elettrici cubicati, oltre a essere utili, sono anche eleganti e possono essere considerati dei veri e propri elementi decorativi.

Se operi in questo settore hai a disposizione un’ampia libertà di scelta a livello di effetti: oltre a quello cromato e a quello carbonio, puoi optare per cubicature più rare e particolari in quest’ambito come quella legno, marmo e camouflage. Rendi esclusive le tue forniture con pellicole curate nei minimi dettagli!

La cubicatura di ANBOindustry

ANBOindustry offre un servizio serio ed efficiente ai professionisti che desiderano consolidare la propria identità sotto l’aspetto grafico. La divisione del Gruppo Anbo dedicata alla dippatura e alla verniciatura industriale lavora con estrema rapidità su tirature anche molto estese; con la stessa meticolosità, comunque, si occupa di ordini ridotti e addirittura di singoli campioni. Questo grazie al reparto Ricerca & Sviluppo, che mette a punto idee sempre nuove e all’avanguardia.

Il pubblico principale di ANBOindustry è rappresentato dalle aziende, specialmente da quelle medie e grandi. Gli oggetti cubicati dalla società, che ha la propria sede a Treviso, sono diffusi in tutto il mondo e spiccano tanto nel campo dei piccoli elettrodomestici quanto in quello dell’automotive, dell’interior design, del fashion e del pentolame da cucina. Ricorda che la base di partenza può essere anche un pattern ad hoc progettato su misura.

In più, si eseguono verniciature a liquido, mascherature industriali, tampografie e stampe con lampade UV LED per la polimerizzazione dei colori. ANBOindustry possiede una delle linee automatizzate migliori d’Europa, e ti aiuterà ad accentuare la visibilità dei tuoi prodotti con le sue pellicole.

La cubicatura applicata ai piccoli elettrodomestici da bagno

Il water transfer printing è l’ideale per valorizzare gli strumenti elettrici destinati alla stanza da bagno. Pensiamo all’asciugacapelli: questo apparecchio è pratico e funzionale, e può diventare molto più bello con la cubicatura.

Un phon effetto cromato è contraddistinto da un design moderno e raffinato, poiché questo tipo di dippatura imita i riflessi e lo splendore del metallo. Un’ottima trovata soprattutto per i modelli da parete, che attirano subito lo sguardo con i loro giochi di luce. Se, invece, vuoi conferire ai tuoi elettrodomestici un’impronta chic e sobria al contempo, prendi in considerazione la cubicatura carbonio e le sue numerose varianti: gold, silver, noir, opaca, red ecc.

Il tuo catalogo comprende dispositivi come le stufette alogene e i termoventilatori portatili? Anche in questo caso puoi personalizzarli attraverso la cubicatura. Alcuni preferiscono estendere la pellicola a tutta la superficie, altri si concentrano sulle singole parti – i pulsanti, le manopole, gli interruttori, persino il filo. I clienti adorano queste sofisticate minuzie, simbolo di cura e di originalità!

Il nostro discorso potrebbe proseguire ancora a lungo. Facciamo qualche altro esempio:

una collezione di spazzolini elettrici adornati con dippatura mimetica;

adornati con dippatura mimetica; rasoi da barba con manico cubicato effetto legno ;

; asciugamani elettrici cromati;

dispenser di sapone automatici arricchiti con le venature del marmo;

Dai libero sfogo alla creatività per rendere inconfondibili i tuoi articoli!

La cubicatura e i piccoli elettrodomestici da cucina

Sei attivo nel ramo dei piccoli elettrodomestici da cucina? Ancora una volta, la dippatura industriale verrà incontro a qualunque tua esigenza. Con questo metodo puoi modificare l’aspetto di qualsiasi utensile e macchinario, facendo sì che le tue forniture emergano sul mercato e si distinguano da tutte quelle dei competitors.

Se miri a sottolineare il carattere vintage dei tuoi prodotti, ti suggeriamo la cubicatura effetto legno. Questa emula le fiammature e le sfumature naturali del materiale in oggetto: pellicole del genere si integrano alla perfezione negli ambienti di stampo classico, country o retrò.

Ricorri al water transfer printing con texture legno per decorare i rivestimenti dei tostapane, le basi dei frullatori, le finiture dei bollitori, i forni a microonde, le centrifughe, le grattugie elettriche, gli spremiagrumi. Non solo: nell’elenco dei piccoli elettrodomestici da cucina rientrano anche le gelatiere, le impastatrici, i mixer, le macchine da caffè, quelle per fare la pasta, il pane, la fonduta. Questi dispositivi ovviamente non possono essere realizzati in legno, ma sono personalizzabili con un effetto grafico eccezionalmente realistico!

Al contrario, se il tuo brand trasmette un’immagine di innovazione e di modernità, ti consigliamo la cubicatura cromo o carbonio per evidenziare i dettagli dei tuoi apparecchi. Decisamente eleganti sono i coltelli elettrici il cui manico imita la lucentezza e i riflessi della lama. E che dire delle bistecchiere a effetto carbonio, magari noir per un risultato finale semplice ma ricercato?

Il tuo marchio si fonda su un mood giocoso, eclettico e stravagante? Serviti delle pellicole camouflage per stupire i tuoi clienti. Puoi scegliere tra la variante ispirata alla foresta, alla savana e ai paesaggi artici, oppure selezionarle tutte e tre per dar vita a linee differenti. I tritaghiaccio cubicati con un pattern artico, comunque, sono un autentico tocco di classe!

Un ampio assortimento di soluzioni per tutte le necessità

La dippatura è l’ideale per rendere unico il tuo catalogo di piccoli elettrodomestici. Hai l’opportunità di utilizzare un procedimento di ultima generazione per ornare ogni tipo di strumento: sono inclusi gli aspirapolvere-robot, i ferri da stiro, i pulitori a vapore, le scope elettriche e così via.

Gli attrezzi finalizzati alla pulizia dei pavimenti, ad esempio, potrebbero essere sottoposti a cubicatura effetto marmo, un vero emblema di lusso e di raffinatezza. L’impugnatura dei ferri da stiro acquista un valore estetico maggiore grazie alle pellicole effetto legno, soprattutto se si abbina un asse analogo. La lista delle possibili applicazioni è praticamente infinita.

In conclusione, la cubicatura ti aiuta a rafforzare l’identità della tua azienda e a mettere in risalto i tuoi articoli per la casa. Se desideri proporre forniture esclusive alla clientela, la dippatura è la tecnica che fa per te!