Ventur Magic, i coperchi antiodore che hanno rivoluzionato il mondo della cucina

Cucinare senza avere fastidiosi odori in casa? Coperchi magici anti-odore? Si, cucinare senza inondare casa di odori è possibile. I coperchi targati Ventur Magic hanno rivoluzionato il tuo modo di cucinare. Grazie alle loro proprietà uniche nel loro genere, questi coperchi sono davvero unici. Ora ti spieghiamo il motivo.

Chi è Ventur Magic? Azienda leader che ha rivoluzionato il mercato

Ventur Magic è un’azienda da circa 20 anni in attività che ha come suo core business avvicinare le persone al mondo della cucina e proporre valide alternative per la preparazione delle pietanze. Novità e innovazione portati proprio grazie agli speciali coperchi antiodore. Con l’innovazione tecnologica come punto forte del suo business, ii prodotti dell’azienda italiana risultano essere sempre all’avanguardia e alla portata di tutti.

Ecco alcuni vantaggi per la cottura:

Non è necessario che l’olio si riscaldi e, quindi, è impossibile che la puzza possa espandersi per tutta la casa. Come mai? Semplice: ci sono dei fori che controllano la fuoriuscita del vapore, di cui una parte viene re-immessa all’interno e un’altra, quella inodore, si allontana.

Occhio al risparmio. Non parliamo soltanto del consumo di gas ma anche per quanto riguarda il possibile utilizzo dello stesso olio.

Grazie a questi coperchi puoi preparare una pizza in padella.Come? Preparare una pizza nella tua padella, con il coperchio Ventur Magic è facilissimo. Poni tutti gli ingredienti (impasto e condimento) nella padella unta e fallo cuocere per 10 minuti. Il risultato sarà davvero fantastico.

Cucinare in modo veloce la pasta come se stessi preparando un buon risotto? Adesso puoi! Ponendo pasta ingredienti e molto altro all’interno della pentola o padella, e lasciando andare il tutto con il coperchio sopra, preparare un buonissimo piatto di pasta, sarà semplice, veloce e conveniente. Infatti, la cottura di tutti gli ingredienti a fuoco basso, ti consentirà di risparmiare tempo e soprattutto denaro.

Basta ai cattivi odori

Altra e vera novità dei coperchi Ventur Magic , è che puoi dire addio ai cattivi odori. Si, hai capito bene. Basta cattivi odori mentre si cucina. Spesso quando si frigge qualcosa e, l’aria dell’abitazione è sempre piena di odore di fritto. Qualcosa di brutto, soprattutto quando cambiare aria – vedi il periodo invernale – è difficile o complicato. Grazie a questi coperchi, puoi preparare tutto quello che vuoi, senza inondare la tua casa o la tua cucina di sgradevoli odori.

Ora non hai scuse, ora hai la soluzione a questo difficile problema. Utilizzando i coperchi magici di Ventur Magic, puoi dire davvero basta agli odori che si propagano nell’aria e gustarti il tuo piatto senza l’ansia di pulire casa e mandare via tutti gli odori pesanti.

Risparmia tempo e fatica

Zero odori, ma anche meno tempo e meno fatica per cucinare ogni piatto che vuoi. Si, oltre a rendere l’aria pulita da ogni odore, questi coperchi ti permettono di cucinare risparmiando sia tempo che denaro. Filtrare gli odori non significa sacrificare la qualità Anzi. Grazie a questi coperchi ottieni un risultato di alta qualità ma in un lasso di tempo ridotto e con meno consumi rispetto ai coperchi ‘classici’ che hai utilizzato sino a questo momento. Il vantaggio di fare tutto in meno tempo, con meno fatica e senza odori pronti ad invadere casa.

Forte risparmio energetico

Cucinare bene, di qualità soprattutto risparmiando sotto il punto di vista economico e non solo. Tra i vari vantaggi di questi coperchi, c’è anche quello di ottimizzare al meglio i consumi – tempo e denaro – per la preparazione di un piatto. Senza infatti spendere un cifra spropositata in acqua, gas e elettricità, con questi coperchi cucinare il tuo piatto preferito.

Come si risparmia? Grazie alla combinazione di calore umido, proveniente dal vapore della cottura, viene riflesso dall’alto verso il basso. Questo permette a padella o pentola di essere sempre calda e continuare la cottura uniforme in ogni suo punto. Un investimento fruttuoso anche da questo punto di vista, permettendo così di ottenere pochi piatti con poco.

Facile da utilizzare

Facile da utilizzare, ma anche da pulire. In pochi semplici passaggi, sarà possibile smontarlo, pulirlo e riutilizzarlo. Nessuna controindicazione, ma anzi situazione che ti permette di avere un prodotto sempre performante e pronto ad essere utilizzato per la preparazione di un nuovo pranzo o cena. Semplicissimi da usare e che a differenza dei tradizionali coperchi che ti portano un mucchio di tempo solo per la pulizia. Non è questo il caso, anzi!

Ampia possibilità di scelta

Alta qualità e ampia scelta di colori. Indipendentemente dal colore, la qualità è sempre alta. Se però vuoi coordinare il prodotto con il colore della tua cucina, tranquilla. Puoi scegliere tra rosso, nero o color argento: tante le soluzioni a tua disposizione per rendere unico il tuo ambiente culinario.

Cottura omogenea in tutti i punti

Grazie ai coperchi Ventur Magic, anche la cottura è di qualità. Omogenea in tutti i punti. Puoi cucinare anche a fuoco lento, basta poggiare sulla pentola il coperchio che farà il suo dovere. Rendere prelibato quel piatto come desideri sarà un gioco da ragazzi.

Made in Italy (con tutti i vantaggi del caso)

Tutti i prodotti Ventur Magic sono assolutamente Made in Italy. L’azienda, con circa 20 anni di esperienza, assicura un prodotto di qualità tutta italiana. Qualità e durata nel tempo per un prodotto sempre brillante per ogni utilizzo. Che siano cibi surgelati o freschi cambia poco. I coperchi permettono di ottenere il meglio da ogni situazione. Cosa aspetti a provarli? Risparmiare tempo in cucina ed ottenere piatti deliziosi, adesso è possibile.