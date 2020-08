Contributi affitto, Confartigianato a disposizione delle imprese per compilare la domanda

Ammontano a 600 mila euro i fondi stanziati dal Comune di Lucca da destinare alle imprese che hanno dovuto chiudere la loro attività in base ai vari decreti emanati dal governo dall’8 marzo in poi, come sostegno per il pagamento dell’affitto degli immobili.

Il contributo per il pagamento dei canoni di locazione – 500 euro una tantum – è destinato a coloro che hanno subito perdite reddituali accertate e sarà erogato ai soggetti in possesso di determinati requisiti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il bando è reperibile sul sito web del Comune di Lucca. Per chi avesse bisogno di spiegazioni Confartigianato mette a disposizione i suoi uffici al numero 0583.47641. I contributi non andranno automaticamente a chi presenterà prima la domanda, ma verrà fatta una graduatoria tenendo conto dei criteri contenuti nel bando.

Gli uffici Confartigianato sono a disposizione delle aziende che vorranno presentare e compilare la domanda che va fatta online, e allegando un documento di riconoscimento valido, da martedì 25 agosto, fino a scadenza del bando che è fissata per il 4 settembre 2020. E‘ possibile telefonare per prenotare un appuntamento già domani (13 agosto) e nel corso della prossima settimana, dal 17 al 21 agosto dalle 8,30 alle 13. Venerdì (14 agosto) gli uffici rimarranno invece chiusi per l’intera giornata. Per urgenze è comunque possibile telefonare agli uffici di Confartigianato Lucca al numero 0583 47641.