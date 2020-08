La svolta green dell’agente di commercio: “Con il covid ho cambiato vita”

Utilizzare i social network per promuovere una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e soluzioni di consumo green. A sposare questa iniziativa è un giovane agente di commercio delle province di Pistoia e Lucca, Stefano Lami, che ha deciso di sfruttare il suo lavoro per diffondere un messaggio di ecosostenibilità. “Per 13 anni – racconta Lami – sono stato impiegato nell’ufficio commerciale di un’azienda che importa articoli da regalo, prodotti per la casa e la cucina. Nel corso del 2019 mi ero proposto per un ruolo di agente di commercio, sempre con la stessa azienda, ed a fine 2019 si è presentata l’occasione che aspettavo. Il 2 gennaio ho aperto la mia partita Iva ed ho iniziato questa mia nuova esperienza, sono un agente di commercio che non si sente tale”.

L’emergenza Covid dei mesi scorsi è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma gli ha dato anche l’occasione di scendere in campo per promuovere stili di vita consapevoli, sfruttando anche le potenzialità dei social network. “Dopo un po’ di smarrimento iniziale durato pochi giorni, ho cercato di affrontare il Coronavirus usandolo come opportunità per formarmi, prima, e per rendermi più visibile soprattutto a livello social”.

Importante è stato l’incontro con Verdevero (https://www.verdevero.it/detersivi-verdevero-negozi/). “Il mio incontro con Verdevero in parte è frutto di una mia strategia ed in parte è stato dettato dal caso e da un’opportunità presa al volo. All’interno delle attività che regolarmente seguo con le mie aziende, sempre con maggiore frequenza, viene inserito un tipo di prodotto similare a quello di Verdevero. La mia curiosità mi aveva già spinto a provare ad inserire, nelle mie rappresentate, un tipo di azienda similare alla loro, la mia ricerca era in corso perché ero sicuro che si potesse sposare benissimo con il settore con il quale collaboro e che potesse adattarsi bene a tante altre situazioni”. Progetti per il futuro? Stefano vuole continuare a “lavorare per accrescere la consapevolezza dei clienti rispetto ai problemi ambientali e quindi incentivare la propensione verso abitudini sane che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta”.