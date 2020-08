UniCredit silver sponsor del Lonely Planet UlisseFest

In occasione dell’edizione 2020 di Ulissefest sono diversi gli appuntamenti dedicati alla ricca offerta turistica dell’Emilia Romagna. A Cattolica, martedì (25 agosto) alle 19 in piazzetta del Tramonto, la prima edizione della Guida Lonely Planet dedicata al turismo dell’Emilia Romagna sarà “raccontata” dagli autori in occasione dell’Anteprima Festival.

Venerdì (28 agosto), alle 17 in piazza Cavour, si svolgerà l’incontro Tesori ed eccellenze tra Adriatico e Appennino, un itinerario attraverso le bellezze dell’Emilia Romagna moderato dal giornalista Luca Iaccarino.

Tre sono gli appuntamenti da segnalare realizzati in collaborazione con il Comune di Ravenna il 29 agosto. Il primo (18,30, Teatro Galli, Rimini) ha per titolo Dal mosaico alla street art con la presenza dello street artist Zed1, di Alessandra Carini e Marco Miccoli (presidente festival di street art Subsidenze). Il secondo appuntamento, Silent Play per Dante (22, Teatro Galli), sarà una visita guidata immersiva multimediale che accompagnerà alla scoperta della Ravenna del Trecento dove 700 anni fa, nel 1321, morì il grande poeta. Sarà un evento a numero chiuso su prenotazione, con un massimo di 50 persone. La terza proposta del comune di Ravenna sarà il concerto-spettacolo Albero Ma Estro del poeta e scrittore Gio Evan (22,30, piazza Cavour).

Spazio, nel programma, anche alla scoperta delle bellezze naturali e agroalimentari emiliano romagnole. Visit Romagna propone, domenica 30 agosto, l’escursione In bicicletta alla scoperta dei sapori della Romagna lungo la pista ciclabile che unisce Rimini a Santarcangelo di Romagna, dove è previsto un pranzo tipico. La partenza è alle 10, dal Bike Park Rimini, vicino alla stazione ferroviaria. È necessaria la prenotazione (www.ulissefest.it/workshop) per i 20 posti previsti.

Sarà poi realizzata, venerdì 28 agosto, a cura di Visit Romagna e Associazione Brigata del Diavolo, la serata Romagna Osteria. Il progetto Romagna Osteria di Visit Romagna riunisce i migliori cuochi del territorio in brigate itineranti che portano i loro saperi e sapori nei luoghi magici della Romagna per farli conoscere, vivere e assaporare grazie alla loro cucina. L’evento, a numero chiuso e su invito, si svolgerà a Rimini (all’interno della Sala Ressi del Teatro Galli) per gli ospiti di Ulissefest.

Per tutta la durata del festival, le tre destinazioni 5uristiche dell’Emilia Romagna (Emilia, Bologna con Modena, Visit Romagna), saranno presenti in Piazza Cavour con uno stand che fornirà informazioni e materiale promozionale.

UniCredit è silver sponsor del Lonely Planet UlisseFest – La Festa del Viaggio.

Questa sponsorizzazione rientra nel programma UniCredit per l’Italia un piano di interventi che la Banca ha studiato per essere vicina alle comunità locali, attraverso il supporto alle Regioni italiane con iniziative e progetti che possano rappresentare per i territori un’opportunità di dialogo, confronto e ripartenza.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – sottolinea Livio Stellati, responsabile territorial relations Centro Nord UniCredit – ci spinge ad essere ancora più attenti alle esigenze dei territori nei quali siamo presenti per accompagnarne al meglio lo sviluppo in questa delicata fase di ripartenza. Un impegno che portiamo avanti anche sostenendo iniziative come l’Italia on The Road live tour e il Lonely Planet UlisseFest, capaci di accendere i riflettori e stimolare dialogo e sinergie tra interlocutori di rilievo su una risorsa di primaria importanza: il turismo. Un settore articolato di forte valenza strategica per l’economia italiana che UniCredit accompagna con programmi mirati, come Made4Italy, volto a favorire un sistema integrato turismo-agricoltura. Confermiamo così la nostra determinazione nel sostenere lo sviluppo del sistema produttivo italiano”.

