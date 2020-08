Scegliere un Corso Learning Partner per la formazione IT: tutti i vantaggi

La formazione IT sta subendo in questo periodo una vera e propria rivoluzione. Cisco infatti ha deciso di modificare in modo piuttosto importante l’organizzazione dei suoi corsi. Inoltre ha apportato modifiche ai requisiti necessari per l’accesso alla formazione, alle modalità di rinnovo delle certificazioni e molto altro ancora. Andiamo insieme a scoprire tutte queste modifiche e quali sono i vantaggi di scegliere un Corso Learning Partner per i corsi Cisco .

Le modifiche apportate da Cisco

Cisco si è reso conto che l’organizzazione dei percorsi formativi era diventata obsoleta, incapace di seguire quelle che sono le esigenze dei professionisti IT di oggi e delle aziende che hanno bisogno del loro lavoro. Ecco perché ha apportato modifiche importanti, andando a semplificare l’organizzazione dei corsi, rendendoli più accessibili, permettendo ai corsisti di velocizzare la loro formazione e di ottenere un curriculum vitae calibrato sulle reali abilità conseguite.

I corsi di Livello Associate sono oggi soltanto tre, CCNA, Cyber security e DevNet. I corsi di Livello CCNP prevedono ad oggi sei percorsi di specializzazione, Enterprise, Security, Data Center, Service Provider, Collaboration, DevNet. Ogni percorso formativo prevede un corso Core, identico per tutti, e un corso di specializzazione. Sia il corso Core che il corso di specializzazione permettono di ottenere una certificazione ben precisa. Da ricordare che esistono anche corsi che non portano ad alcuna certificazione, ma che completano il percorso, verticalizzando alcune tra le più importanti tecnologie utilizzate oggi.

Tutto questo significa che i corsisti hanno modo di sviluppare al meglio le proprie specifiche abilità e di portare avanti le loro passioni. Personalizzano il loro percorso, di conseguenza personalizzano anche il loro curriculum vitae. Diventa più semplice accedere alla carriera desiderata e per le aziende diventa più semplice capire quale sia il profilo più adatto per le proprie specifiche esigenze.

Inoltre è importante sottolineare che non sono più necessari requisiti per l’accesso alle certificazioni. L’accesso diventa in questo modo più semplice e si velocizza la possibilità di formare le figure professionali di cui le aziende oggi hanno un estremo bisogno.

I vantaggi di scegliere un Cisco Learning Partner

Detto questo, viene naturale chiedersi quali siano però i vantaggi specifici di scegliere un Cisco Learning Partner anziché una qualsiasi altra realtà formativa.

Ecco un elenco esaustivo:

Completezza dell’offerta formativa. Solo ed esclusivamente i Cisco Learning Partner possono erogare i corsi di tutto il catalogo Cisco, senza esclusione di sorta. Questo significa avere un’ampia scelta per la propria specializzazione. Questo significa riuscire a forma al meglio, personalizzando il proprio percorso e il proprio curriculum in modo semplicemente impeccabile.

Supporto laboratoriale. Come tutti ben sanno, quando si inizia un percorso di formazione IT è importante, anzi fondamentale, che non si tratti mai di un percorso meramente teorico. La pratica è ciò che conta, una pratica che consente di trasformarsi immediatamente in una figura professionale pronta a lavorare. Per fare pratica, è necessario il laboratorio. In questo caso il laboratorio è offerto direttamente da Cisco, così che sia di altissimo livello.

Materiale didattico in esclusiva. Esistono in commercio materiali didattici di ogni genere che trattano gli argomenti dei corsi Cisco. Solo presso un Cisco Learning Partner è però possibile accedere a materiale didattico esclusivo, non disponibile quindi in commercio, pensato da Cisco per i corsisti.

Docenti accreditati CCSI. Tutti i docenti dei Cisco Learning Partner sono in possesso di questa qualifica di docenza, la più elevata, la più difficile da ottenere. Questa è una garanzia di qualità importante.

Continuing Education. Infine è doveroso ricordare che solo seguendo un corso ufficiale presso un Cisco Learning Partner si ha la possibilità di rinnovare la certificazione senza ripetere l’esame. Questa possibilità, chiamata Continuing Education, era un tempo disponibile solo per il livello CCIE. Oggi invece è disponibile per tutti i livelli.

Cisco Learning Partner in Italia, alla scoperta di Vega Training

I Cisco Learning Partner sono 200 in tutto il mondo. Solo 5 si trovano in Italia. Sono numeri bassi, ma non potrebbe essere altrimenti visto che devono rispondere a ben precise caratteristiche e che devono essere realtà di altissimo livello. Tra gli enti italiani, Vega Training, attiva dal 2002. È molto importante ricordare che dal 2009 offre anche corsi a distanza in tempo reale. Con il tempo è diventata una realtà leader di questa modalità di fruizione. Chiunque può quindi seguire i suoi corsi, ovunque si trovi. Vega Training è riuscita a far certificare CCNA il più alto numero di studenti in Italia. Molti poi gli accreditamenti sia nazionali che internazionali ottenuti nel corso degli anni, Microsoft, Check Point, Fortinet, Huawei e molti altri ancora.