SWITCHUP e PINKO rivoluzionano il rapporto tra Brand, Store e Shopper

Dalla collaborazione tra SWITCHUP e PINKO non poteva che nascere qualcosa di buono. Si parla addirittura di una rivoluzione nel modo di pensare il Brand e di proporlo nei circuiti territoriali. Il nuovo store di Napoli è ben rappresentativo di questa fatica creativa tutta da scoprire attraverso un’esperienza sensoriale fatta di immagini, animazioni digitali interattive e interamente dedicata al cliente.

Il risultato è un negozio con un look che potenzia le caratteristiche tradizionali di un punto vendita con interventi high-tech sapientemente sintetizzati da SWITCHUP. Tra le molte novità c’è l’installazione di specchi digitali – iMonocle – appositamente sviluppato e brevettato per questa esperienza che mischia design e tecnologia e che consente di guardarsi in maniera completamente nuova durante la prova di ogni capo indossato.

Il suo funzionamento è davvero interessante: camere super HD che rilevano le immagini da ogni angolo della boutique, vengono restituite ai display dove il cliente può guardarsi letteralmente dall’esterno e avere un’idea reale di come appare con il suo nuovo capo. Quindi si è introdotto il concetto di visione stereo con tutti i benefici percettivi che se ne ricavano. L’esperienza dello shopping si fa quindi molto più interattiva e interessante. Questo esperimento ben riuscito da parte di SWITCHUP e PINKO è destinato a cambiare il concetto di negozio, dentro il quale il cliente è partecipe di una vera e propria esperienza. Le parole d’ordine sono dunque interazione, contenuti di qualità e varietà di scelta.

SWITCHUP ha messo a disposizione per questo progetto soluzioni che prevedono l’uso dell’intelligenza artificiale, quindi realtà virtuale e macchine learning e biometria. Questo ha consentito di trasformare l’efficienza del punto vendita convenzionale attraverso la digitalizzazione mirata delle funzioni del negozio nell’idea di regalare la possibilità di un’esperienza unica da entrambe le parti, cliente e brand.

Questi sforzi sono stati realizzati nell’idea di ristabilire un contatto tra cliente e negozio fisico, per restituire, insomma, l’attrattiva dei vecchi tempi dello shopping offline senza demonizzare comunque le vetrine on-line, ma semplicemente evidenziando le differenze in termini di opportunità, esperienza e quindi soddisfazione del cliente.

L’AD del gruppo, Gian Luca Boarini, sintetizza il lavoro di SWITCHUP definendone l’intenti che sono quelli di rendere speciale l’esperienza di ognuno in ogni settore che coinvolge la società, il business, lo shopping, la cultura e certamente il tempo libero.

SWITCHUP, dopo aver già collaborato con importanti brand nazionali ed internazionali, ha proposto per il progetto PINKO soluzioni accattivanti per quanto riguarda l’uso dei suoni e dei colori dove il mondo digitale e quello fisico si incontrano. Lo store è quindi caratterizzato da maxischermi LED che creano un ambiente maggiorato anche per quanto riguarda la dimensione che la percezione dello spazio e delle sensazioni. Quindi la tecnologia iSense che permette di trasformare questi schermi in uno strumento interattivo con proiezioni e altri effetti visuali. Con questa nuova concezione di punto vendita si apre una nuova era per il commercio al dettaglio. I vantaggi sono per tutti.