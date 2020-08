Smettere di fumare con la sigaretta elettronica

La sigaretta elettronica è l’alleata migliore a cui ci si possa affidare per dire addio al fumo. I dispositivi per svapare, però, non sono tutti uguali: per questo è opportuno informarsi in anticipo per giungere alla scelta più azzeccata. Ne parliamo con il team di Vape in Italy, la comunità di svapatori più grande del nostro paese.

I suggerimenti per iniziare

Prima di acquistare una sigaretta elettronica su vapeinitaly.com è indispensabile andare con i piedi di piombo e adottare un atteggiamento improntato alla cautela. Non serve puntare all’inizio su un dispositivo all’avanguardia o molto costoso, perché quello che più conta è che la sigaretta elettronica per cui si opta sia facile da utilizzare. Questo vuol dire, tra l’altro, che deve consentire di ricaricare il liquido senza troppi problemi. Anche la rigenerazione delle parti eventualmente usurate deve avvenire nel modo più semplice possibile. A mano a mano che il tempo passa è facile trasformarsi in un vaper esperto, ma da neofiti è meglio non compiere il passo più lungo della gamba. Insomma, conviene privilegiare una e-cig che in fin dei conti non sia troppo diversa da una sigaretta classica.

Le differenze

Ciò non toglie che la differenza tra una sigaretta elettronica e una digitale è molto evidente, ed è facile rendersene conto sin dalla svapata iniziale anche per questo motivo conviene propendere per un dispositivo su misura, in linea con le proprie esigenze. È importante tenere conto delle proprie abitudini e dei gusti personali, non fidandosi troppo del passaparola. Magari ci sono un sacco di amici che hanno provato una sigaretta elettronica che li ha entusiasmati, ma non è detto che ciò che era valido per loro vada bene per chiunque. Inoltre, è importante trovare, almeno nei primi tempi, una e-cig per il tiro di guancia. In questo modo si ha l’opportunità di prendere dimestichezza con la tipologia di tiro inedita, a beneficio della gola. Ovviamente può capitare di tossire un po’, ma questo non è un problema: si tratta solo di cambiare abitudine, visto che non si inala più il fumo ma il vapore.

Provare e testare i vari modelli

Nel settore delle sigarette elettroniche è sempre consigliabile testare prodotti diversi e mettere alla prova soluzioni differenti per capire quale sia la migliore. Come detto, non è una buona idea affidarsi in toto ai pareri altrui, fermo restando che l’opinione di qualche ex fumatore può comunque essere importante. Questo discorso è valido anche quando arriva il momento di scegliere il liquido. Quelli da inalazione sono formati da aroma, glicerolo vegetale e glicole propilenico. Nel caso in cui si opti per un liquido con nicotina, ovviamente, ci sarà anche la nicotina, nella concentrazione che si desidera. Il glicole propilenico è la sostanza che permette di amalgamare il glicerolo vegetale e l’aroma alimentare: il primo non è altro che glicerina, e ha il compito di dare vita al vapore; il secondo è quello che conferisce al liquido il sapore e il gusto caratteristici.

Come scegliere il liquido per le sigarette elettroniche

Anche per i liquidi si ha a disposizione un ampio assortimento di soluzioni, anche perché le variabili in gioco sono molteplici: si pensi solo alle basi o a mix and vape e vapeshot, senza dimenticare gli elenchi sconfinati di aromi concentrati. Questa è la ragione per la quale i principianti del settore dovrebbero affidarsi ai liquidi pronti. In questo modo, il solo pensiero da gestire è quello relativo alla scelta del gusto. Ovviamente occorre anche decidere qual è la dose di nicotina più adatta alle proprie necessità.

Guida all’acquisto

Come si sarà intuito, i prodotti a disposizione sono davvero tanti anche per chi sta iniziando, e i liquidi vengono proposti da molte marche differenti: essi per altro variano non solo in base al brand che li produce, ma anche a seconda della tipologia e della qualità. Il rischio per chi sta muovendo i primi passi in questo settore è quello di ritrovarsi in un labirinto da cui sarà quasi impossibile uscire. Per non farsi venire il mal di testa tra tutte queste opzioni, conviene ricercare le sigarette elettroniche che assicurano una manutenzione più comoda e più pratica, che sono più facili da usare e che hanno una batteria in grado di durare a lungo. Il team di Vape in Italy raccomanda di cominciare con un liquido all’aroma di tabacco, così da poter beneficiare di una resa aromatica simile a quella offerta dalle sigarette tradizionali.

Qualche suggerimento in più

Per non correre il pericolo di cadere in tentazione e di lasciarsi sedurre da una sigaretta tradizionale, è sempre meglio avere con sé tutto ciò che può servire per fruire delle sigarette elettroniche: per esempio un astuccio con un piccolo flacone che contiene il liquido di scorta, il cavo USB che permette di ricaricare la batteria e magari i ricambi per le parti che sono più esposte all’usura. Ovviamente per fare in modo che la e-cig duri il più a lungo possibile è indispensabile avere l’accortezza di tenerla pulita. Che cosa altro serve per riuscire a dire addio al vizio del fumo e alla dipendenza dalle sigarette classiche? Potrebbe essere una buona mossa quella di buttare tutti i posaceneri e tutti gli accendini. La sigaretta elettronica di sicuro aiuta a smettere di fumare, ma per riuscire a raggiungere questo obiettivo ciò che conta più di tutto è la forza di volontà del singolo.

Vape in Italy

Vape in Italy è uno store online dove è possibile comprare a prezzi da outlet sigarette elettroniche e ogni altro accessorio utile per lo svapo, dai liquidi agli aromi. Lo shop propone offerte e promozioni da non perdere, ma Vape in Italy è anche molto di più: si tratta, infatti, di una community di vapers in cui è possibile chiedere consigli e scambiarsi suggerimenti. Il suo scopo è quello di favorire la diffusione della cultura dello svapo in Italia e promuovere l’uso delle e-cig come soluzione ai tentativi di smettere di fumare, con benefici per la salute di tutti.