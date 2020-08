Move solutions, la società lucchese sbanca all’esterno nel monitoraggio wireless

Sensori wireless su ponti e viadotti. E’ così che la Move Solutions, start up fondata nel 2017 da una decina di giovani ingegneri lucchesi, sta suscitando l’interesse in Italia e all’estero. Nuove tecnologie che consentono di monitorare da remoto una struttura senza l’esigenza di andare sul posto, per questo divenute ancora più fondamentali durante il periodo di lockdown. I sistemi di Move Solutions sono mirati al monitoraggio strutturale completo di una qualsiasi opera civile soggetta a stress o invecchiamento, localizzando rapidamente i difetti strutturali. In pratica rilevano come le strutture reagiscono alle sollecitazioni col passare del tempo.

“Il nostro obiettivo è essere leader nel mondo per il monitoraggio wireless di infrastrutture fornendo, non solo un prodotto molto alto qualitativamente, ma anche una serie di algoritmi e soluzioni che permettono di comprendere la salute della struttura – racconta il fondatore Ferdinando Frediani su Ansa -. I nostri sensori si trovano installati su strutture di Autostrade per l’Italia, Anas, gruppo Gavio, Autovie Venete. Noi offriamo ai gestori anche l’elaborazione dei dati che vengono estrapolati dai sensori al fine di comprendere il cambiamento strutturale, tutto attraverso il cloud. In questo momento poi siamo molto concentrati sul mercato inglese dove le società sono attratte da questo prodotto completamente italiano che consente di avere un’accuratezza molto alta, prestazioni altissime e a costi bassi per il monitoraggio dell’infrastruttura”.