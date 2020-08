Hosting wordpress: caratteristiche indispensabili per un blog di successo

Per raggiungere il successo con il proprio blog e conseguire i risultati che si auspicano è molto importante saper trovare il giusto hosting per WordPress: ne parliamo con Diego Gualdoni di WebHosting.it .

Lavorare sulla personalizzazione

Nel momento in cui ci si approccia alla scelta di un hosting web, è necessario prendere in considerazione il livello di efficienza del servizio di assistenza clienti, le modalità di gestione del pannello di controllo e la professionalità dell’hosting provider. Altri dettagli essenziali sono, poi, lo spazio a disposizione sui dischi a stato solito, la gestione dei sistemi operativi e la stabilità dell’hosting wordpress che viene gestito. In più è necessario concentrarsi sulla gestione dell’hardware e dei certificati SSL , così come sulla sicurezza. Quel che si deve comprendere è che si avrà bisogno di un supporto capace di operare sulla personalizzazione e di ricavare i migliori risultati possibili. Lo spazio web che si sceglie non deve solo consentire l’installazione di WordPress, ma deve anche garantire gli standard di efficienza più elevati per il suo funzionamento.

Le peculiarità dello spazio web

Ci sono numerose tipologie di hosting da valutare in vista dell’installazione di un content management system. Il consiglio è di optare per la soluzione capace di fornire i parametri che contribuiranno a migliorare la fruibilità del sito, a innalzarne la qualità e ad aumentarne la velocità. Con l’intento di avvalersi del migliore degli hosting a disposizione, è opportuno operare una selezione accurata, per evitare il pericolo di dare vita a un prodotto non competitivo, e cioè a un sito che i motori di ricerca non potranno leggere in modo positivo. Le caratteristiche di uno spazio web destinato ad accogliere un sito WordPress sono tante, e ognuna di essere va valutata con attenzione: a cominciare dalla velocità.

Perché la velocità è importante per l’hosting wordpress

Se è palese quanto e perché sia fondamentale la velocità di un sito web, occorre mettere in evidenza che questo parametro è influenzato anche dalla gestione dell’hosting. Un sito creato con WordPress deve poter essere fruito in maniera rapida, e ciò è possibile solo con uno spazio web adeguato. Bisogna essere bravi nel trovare e sfruttare un servizio che sappia offrire dei metodi di installazione semplice di WordPress. La facilità di gestione dell’interfaccia è un aspetto che non si può trascurare nella prospettiva di un sito che può risultare più veloce solo se sarà più snello.

Quanto è professionale un hosting?

Il grado di professionalità di un hosting incide in misura significativa sulla sua affidabilità. In effetti la scelta di un servizio di hosting deve poter tradursi nella garanzia di standard molto elevati. Si può ritenere valido un hosting grazie a cui ci si sente al sicuro e protetti rispetto a potenziali attacchi informatici che potrebbero essere effettuati. La sicurezza dipende dal costante monitoraggio dei dati. Ma come può un potenziale acquirente ottenere informazioni in merito? Prima di tutto dando uno sguardo alle recensioni che si trovano sul web, o comunque facendo riferimento a tecnici e specialisti. L’esperienza non è mai abbastanza, ma è comunque un punto di partenza fondamentale.

Lo spazio a disposizione

Nel novero dei fattori che non ci si deve dimenticare di valutare c’è anche lo storage dello spazio web, che corrisponde allo spazio a disposizione che l’hosting vende. Che cosa si dovrebbe verificare, in particolare? In primis, il numero massimo di cartelle che all’interno dello spazio possono essere installate: così si avrà la certezza di individuare una soluzione in linea con le proprie esigenze. Tali particolari vanno notati al momento dell’acquisto in vista di una installazione ottimale e soddisfacente. Anche il numero di caselle di posta elettronica è un fattore di non poco conto: più indirizzi mail si hanno e meglio è, ovviamente.

Il servizio di assistenza ai clienti di Webhosting

Nessuno vorrebbe mai ritrovarsi alle prese con imprevisti, guasti o altri generi di problemi che richiedono l’intervento dell’assistenza clienti, ma può sempre capitare che vi sia la necessità di ricorrervi. Ecco perché serve un servizio come quello di Webhosting tale da garantire un supporto costante, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, sia al telefono che tramite posta elettronica. È consigliabile accertarsi che tale servizio sia compreso prima di portare a termine l’acquisto, per non correre il rischio di ritrovarsi con un host che non sa rispondere alle richieste degli utenti.

La gestione dei sistemi operativi

Come si può gestire il database? Questa è una delle domande che ci si deve porre quando ci si accinge a scegliere un hosting per WordPress nella speranza di trovare il meglio che il mercato mette a disposizione. La distanza tra il data center e gli utenti è un ulteriore fattore significativo, così come la selezione dei sistemi operativi di riferimento. chi ha in mente di installare WordPress deve selezionare un hosting con il sistema Linux, e non tutti lo mettono a disposizione; senza di esso, però, WordPress non potrà essere installato.

La semplicità dell’interfaccia

Non è detto che si debba essere dei maghi dell’informatica o in possesso di chissà quali competenze specifiche per poter gestire un sito web: ecco spiegato il motivo per il quale, andando a selezionare un hosting per WordPress, occorre trovare un sistema di pannello di controllo che risulti per quanto possibile intuitivo e facile da utilizzare. La semplicità di gestione dell’interfaccia dipende, in genere, dalla presenza di un sistema che assicuri modifiche istantanee. L’hosting web dovrebbe garantire un tool kit apposito per gli sviluppatori.

La gestione dell’hardware e dei certificati SSL

Come si è capito, in previsione della scelta di un servizio hosting wordpress ci si deve preoccupare della possibilità di gestire in totale sicurezza il sito web di cui si è titolari. Il servizio deve mettere a disposizione i Secures Sockets Layer, che corrispondono ai certificati SSL: si tratta del protocollo crittografico grazie a cui la trasmissione delle informazioni può essere gestita in modo protetto. Tale requisito è molto importante, perché Google e gli altri motori di ricerca identificano in senso positivo i siti che acquistano un certificato SSL.