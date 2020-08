Il progetto nuovo di Michele De Capitani: Web Leaders

Michele De Capitani ha avviato un nuovo progetto rivolto agli imprenditori e alle aziende che desiderano conquistare la leadership su Internet: si tratta di Web Leaders, agenzia seo che intende promuovere un metodo scientifico per la leadership sul web. Lo spunto di partenza è che per trasformarsi in leader per il proprio settore di riferimento o per il proprio mercato non servono formule magiche: quello che occorre, invece, è un processo scientifico basato su procedure ben precise e che non può prescindere dal duro lavoro e da una forte motivazione. Solo mescolando insieme questi ingredienti si può fare in modo che Internet divenga la risorsa più pratica e più veloce per conseguire i propri obiettivi. Ma lasciamo la parola direttamente a De Capitani.

Michele, vuoi presentarti ai nostri lettori?

Molto volentieri. Web Leaders è solo l’ultimo dei miei tanti progetti, un’agenzia di digital marketing attraverso la quale desidero mettere alla prova e concretizzare tutto ciò che ho imparato, ma anche insegnato, nel corso della mia carriera. Mi possono considerare un autodidatta della materia informatica, visto che ho cominciato a programmare addirittura quando avevo 8 anni, realizzando dei videogame per i miei amici. In età adolescenziale, poi, ho iniziato ad appassionarmi e a interessarmi al mondo del web, e non ancora maggiorenne ho pubblicato il mio primo sito, che ho progettato e realizzato da solo. Entrato nel mondo del lavoro, ho avuto un’esperienza in una multinazionale occupandomi di marketing, e poco più che ventenne ho aperto la mia prima attività in qualità di specialista Seo e web.

Hai anche pubblicato un volume, vero?

Sì, è stato il primo manuale dedicato alla Seo che sia mai stato stampato in formato cartaceo e distribuito nel nostro Paese. Si trattava di un saggio dal titolo “Guida al posizionamento sui motori di ricerca. 12 linee guida per aumentare la visibilità online”, e ha ottenuto riscontri più che positivi, considerando che era stato pensato per gli addetti ai lavori: è stato pubblicato su un sacco di magazine online e in più è stato scaricato da migliaia di informatici.

Tu ti occupi anche di formazione?

Sì, sono specializzato nella formazione di alto livello rivolgendomi non solo alle aziende, ma anche al mondo accademico e agli enti pubblici. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di formare oltre 5mila persone, tra le quali tecnici di web marketing e amministratori delegati, ma anche manager, imprenditori e professionisti di ogni genere. In più sono stato formatore di studenti universitari e professori per l’Università della Valle d’Aosta e per l’Università Bocconi, oltre ad aver formato gli amministratori delegati e i manager di varie multinazionali, tra le quali Ikea e Sivantos. In tutti i miei impegni, il mio obiettivo è sempre stato ed è ancora adesso quello di favorire la crescita delle competenze e l’innalzamento delle abilità tecniche di chi partecipa agli incontri con me, tenendo presente che quello della padronanza del web è un argomento molto più complicato di ciò che si possa pensare.

Quali sono le aziende per le quali hai lavorato nel corso delle tue esperienze?

Per Ikea, per esempio, ho creato e sviluppato un sistema finalizzato al monitoring, a livello nazionale, dei diversi competitor online, che il brand svedese ha sfruttato per tutti gli oltre 20 punti vendita distribuiti sul territorio. Inoltre sono stato chiamato a lavorare in qualità di consulente tecnico da Banca Imi, da Banca Intesa Sanpaolo Spa e da molti altri grandi gruppi che avevano bisogno di un professionista esperto in strategie di posizionamento su Google. Ancora, per Pittarello Holding Spa sono stato impegnato nella progettazione e nella creazione dello store online, con riferimento in particolare alla sua usabilità e alla Seo. Un lavoro che è stato decisamente apprezzato, se è vero che nella stagione 2019/20 il sito si è aggiudicato il premio assegnato dall’Istituto Tedesco ITQF per la migliore usabilità.

Insomma, il tuo raggio di azione è davvero molto ampio.

In più di due decenni di attività, in effetti, ho fornito il mio supporto a imprese di tutti i livelli, aiutando professionisti degli ambiti più diversi. Grazie ai vari team con cui ho avuto modo di collaborare ho servito, tra l’Italia e l’estero, più di 2mila realtà, mentre i miei prodotti di web marketing sono stati forieri di oltre mezzo milione di contatti, contribuendo alla notevole espansione di numerose attività e aziende. Migliaia di imprenditori, grazie al mio aiuto, hanno colto l’opportunità di scoprire in che modo il web potesse essere per loro un aiuto prezioso, in termini di business e di crescita dello stesso: io li ho accompagnati in questo percorso, permettendo loro di espandersi come mai si sarebbero aspettati di poter fare.

Cosa ci si deve aspettare da Web Leaders?

Quello che ho sviluppato grazie alla lunga esperienza che ho maturato nel corso del tempo è un vero e proprio metodo scientifico per la leadership nel mondo del web. Lo scopo della nostra web agency è proprio quello di fare in modo che il metodo che ho costruito possa essere implementato nelle imprese e, più in generale, nelle attività che ritengono di averne bisogno. Così tutti avranno l’opportunità di accrescere la propria leadership su Internet, in modo da beneficiare di un effetto prevedibile. Posso affermarlo con certezza perché il mio metodo ha già funzionato ed è stato di grande aiuto per migliaia di attività, essendo basato su meccanismi e procedure molto precise frutto di ricerca e sperimentazione.

La tua attività di web scientist ti ha aiutato, no?

Ovviamente: essendo uno specialista SEO di riferimento in Italia, sono stato richiesto per intervenire in qualità di speaker in occasione degli eventi di digital marketing di maggior prestigio nel nostro Paese, come Bici Academy, Ecomm Vicenza, Search Marketing Content e Smau, con la partecipazione di 3mila aziende. La mia esperienza è ampiamente riconosciuta nei campi della promozione online: posso aiutare chiunque a raggiungere la leadership.